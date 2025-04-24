Yozgat’ta eğitime yönelik yatırımlar tüm hızıyla sürüyor.

Merkez Ortaokulu’na bağlı 16 derslikli ek bina ve spor salonu inşaatında sona yaklaşıldı.

Yozgat Valiliği’nden yapılan açıklamada, öğrencilerin daha modern ve donanımlı eğitim ortamlarına kavuşması için çalışmaların aralıksız sürdüğü belirtildi. Yeni eğitim yapısının, hem akademik başarıya hem de sportif faaliyetlere katkı sunması hedefleniyor.

Açıklamada, bu önemli eğitim yatırımı için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Milli Eğitim Bakanı, Yozgat milletvekilleri ve emeği geçen tüm kişi ve kurumlara teşekkür edildi.