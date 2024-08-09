Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil'i ziyaret etti.

Ziyaretinde Başkan Gökhan Coşar’a, OAV Teknoloji Firması sahibi Murat Ertürk ve Boğazlıyan Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Köylüoğlu eşlik etti.

Ziyaretle alakalı açıklama yapan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, “Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesinde üretime ve istihdama çok önemli katkılar sağlayacak OAV Teknoloji Firması sahibi olan Murat Ertürk ve Boğazlıyan Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Köylüoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil'i ziyaret ettik” dedi.

Açıklamasının devamında Coşar, “Ticaret hacminin cazibe noktası olma potansiyelimizi en üst düzeyde kullanabileceğimiz projelerimizi planlayarak, bakanlıklarımızla iş birliği içerisinde çalışmaya devam ediyoruz. Bize gösterdikleri ilgi, alaka ve desteklerinden ötürü Sayın Bakan Yardımcımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.