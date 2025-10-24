Yozgat’ın Sorgun ilçesinde yapılacak “Yarı Olimpik Yüzme Havuzu İkmal İnşaatı” için ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19. maddesine göre açık ihale usulüyle gerçekleştirilecek ve teklifler yalnızca elektronik ortamda EKAP üzerinden kabul edilecek.

İhale 30 Ekim 2025’te Yapılacak

Sorgun Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülecek ihalenin tarihi 30 Ekim 2025 Perşembe günü saat 10.00 olarak belirlendi. Elektronik tekliflerin açılacağı adres ise Sorgun Belediye Başkanlığı Hizmet Binası 1. Kat Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Birimi olacak.

Havuz Karşıyaka Mahallesi’ne Yapılacak

İhale konusu proje kapsamında bin 470,08 metrekarelik çelik çatılı betonarme bina inşa edilecek. Havuzun yapılacağı yer, Karşıyaka Mahallesi 279 Ada 1 Nolu Parsel, Sorgun/Yozgat olarak açıklandı. İşin süresi, yer tesliminden itibaren 365 takvim günü olacak. Sözleşme imzalandıktan sonraki 10 gün içinde yer teslimi yapılarak inşaata başlanacak.

İhaleye Sadece Yerli Firmalar Katılabilecek

İhaleye yalnızca yerli istekliler katılabilecek. Teklifler, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verilecek. İhaleyi kazanan firmayla bu bedel üzerinden sözleşme imzalanacak. Katılımcıların, teklif bedelinin en az yüzde 3’ü oranında geçici teminat sunmaları gerekiyor.

Teklifler Sadece EKAP Üzerinden Alınacak

İsteklilerin, Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) hesabı üzerinden ihale dokümanını indirerek, teklif mektubu ve katılım belgelerini e-imza ile imzalayıp yine EKAP üzerinden göndermeleri gerekiyor. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günü olarak belirlendi.

Benzer İş Şartı

İhalede benzer iş olarak, 11 Haziran 2011 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’ndeki BIII grubu işler kabul edilecek. Bu kapsamda inşaat mühendisliği bölümü, benzer işe denk mühendislik dalı olarak belirtildi.

Değerlendirme Sadece Fiyat Esasına Göre Yapılacak

İhale komisyonu, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi yalnızca fiyat esasına göre belirleyecek. Konsorsiyum olarak teklif verilmesi kabul edilmeyecek. Ayrıca elektronik eksiltme yapılmayacak ve sınır değerin altında kalan teklifler açıklama istenmeden reddedilecek.

İhale Kayıt Numarası: 2025/1624171

İhale Dokümanları: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

İhale Yeri: Sorgun Belediye Başkanlığı, Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Birimi

Telefon: 0 (354) 415 12 36