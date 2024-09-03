İl Özel İdaresi toplantı salonunda İl Genel Meclisi Başkanı Adnan Ünal başkanlığında yapılan toplantıda 4 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

YILMAZ’A YETKİ VERİLDİ

Gündemin birinci maddesinde Yozgat’a yapılması planlanan “Motokros Parkur Alanı” projesi teklifi üzerine Yozgat İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz’ın yetkili kılınması meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.

KOMİSYONA HAVALE EDİLDİ

Gündemin ikinci maddesinde, Yerköy Yüzüncüyıl mahallesi Beyazıtoğlu mevkiinde İl Özel İdaresi kaynak ihtiyacının karşılanması ve yatırım finansmanında kullanılmak üzere satış işlemlerinin yapılması maddesi Plan Bütçe Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.

STRATEJİK PLAN TASLAĞI HAZIRLANDI

Gündemin üçüncü maddesinde, Yozgat’ın ekonomik kalkınması ve gelişimi sürecinde sosyo-ekonomi kaynakların bilinmesi ve etkin kullanılabilmesi için 2025-2029 yılları arası 5 yıllık stratejik plan taslağının hazırlandığı ve İl Özel İdaresinin teklif yazı üzerinde Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından rapor hazırlandı.

Rapor üzerine bir açıklama yapan Plan ve Bütçe Komisyon Başkan Vekili Tahir Ersöz, “Ülkede yapılan 31 Mart 2024 yerel seçimlerini müteakip, altı ay içerisinde hazırlanması gereken, İl Özel İdaresinin 2024-2029 tarihli stratejik planın hazırlanmasına esas olmak üzere yapılan çalışma iş ve işlemlerin ‘5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’ ve ‘Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Esaslar Hakkında Yönetmelik’ hükümlerine uygun olarak yürütüldüğü, 2024-2029 yılları İl Özel İdaresi stratejik planının ilimiz yatırım ihtiyaçlarının gerçeğe en yakın olarak tahmin edilip, uygulanacak yıllık bütçeler ile uyumlu olması için ilgili müdürlüklerin, stratejik planı kapsadığı yıllarda hedeflerine ulaşmak için planladıkları faaliyetler ve bu faaliyetlere ait maliyet kaynaklar için İl Özel İdaresi gelirlerinden, ilgili yatırımcı daire ve müdürlüğe ne kadar kaynak ayrılabileceğinin göz önünde bulundurulması gerekirken, bazı müdürlüklerin İl Özel İdaresinin imkânlarını gereği gibi göz önünde bulundurmadan yaptıkları stratejik plan kaynakları, İl Özel İdaresi tarafından karşılanabilecekler düşüldükten sonra, arta kalan finansman ihtiyaçlarının dış kaynak olarak tespitler yapılmıştır. Faaliyetlere ait maliyet kaynakları için öncelikle genel bütçe kaynakları, bu kaynaklardan sağlanacak mali finansmanın yetmemesi halinde hibe krediler, muhtelif fon kaynakları, İller Bankası'nın alt ve üst yapılar için ayırdığı kaynaklar ve diğer çeşitli kaynaklarından sağlanacak karşılıksız hibe krediler, Avrupa ve dünya bankaları ile gelişmiş ülkelerden sağlanabilecek karşılıksız, alt ve üst yapı yardım ve kredileri ile karşılanmak üzere proje maliyetini dış kaynak finansmanlı olarak değerlendirilmiş, arta kalan faaliyet maliyetlerinin ise ilgili yıl İl Özel İdaresinin bütçe imkânları ile karşılanmak üzere düzenlenmiştir. Buna rağmen, stratejik planda yer alan faaliyet maliyetinin dış kaynaklar ve İl Özel İdaresi bütçe imkânlarıyla karşılanamaması durumunda ise ilgili faaliyetin stratejik amaç içerisinden, uygulama yıllarında çıkartılmak üzere projelendirilmesi komisyon tarafından uygun görüldü” ifadelerini kullandı.

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONUNDAN RAPOR

Gündemin son maddesinde, İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü tarafından merkez ilçede 2024 yılı içerisinde tevhit, yapı ruhsatı ve benzeri konuların hangi işlerden ne kadar yapıldığı hakkında İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından rapor hazırlandı.

Komisyon Başkanı Taner Yıldız yaptığı açıklamada şunları söyledi: “İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü'nce 01 Ocak 2024 tarihi ile 08 Ağustos 2024 tarihleri arasında Yozgat merkez ilçeye bağlı köylerde bulunan arazi ve taşınmazların 3194 sayılı İmar Kanunu 15. ve 16. maddeleri gereğince merkeze bağlı köylerinde 11 adet ifraz (ayırma) işlemi yapılmıştır. Yine aynı kanunun 62. maddesi gereğince bu zamana kadar merkez ilçeye bağlı köylerinde bulunan arazi ve taşınmazlarda 14 adet tevhit (birleştirme) iş ve işlemleri yapılmıştır. Yozgat merkez ilçede 18. maddesi gereği 2 adet 18 uygulamalarının yapıldığı ve uygulandığı birim müdürlüğünün dosyalarında görülmüştür. Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 20. 21. ve 22. maddeleri kapsamında köylerimizde 8 adet yapı ruhsatı düzenlendiği ve yazışmalarının yapıldığı görüldü.”