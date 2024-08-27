Türkiye'nin en büyük turizm merkezlerinden biri olan ve her yıl 5 milyondan fazla yerli ve yabancı turist çeken Nevşehir, bir kez daha ulaşım konforundan faydalanamayacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yakın şehir Kayseri'de hızlı tren güzergahlarını duyururken, Nevşehir'e yönelik bir gelişme yaşanmadı.

Nevşehirliler, hızlı tren konforuna erişmek için ya Yozgat’a ya da Kayseri’ye gitmek zorunda kalacak, bu da şehir halkı için ek bir aktarma anlamına gelecek. Kapadokya Havalimanı'nın da aktarmasız olarak yalnızca İstanbul’a hizmet verdiği göz önüne alındığında, bu durum Nevşehir’in ulaşım sorunlarını daha da derinleştiriyor.

Devlet yetkililerinin sıkça "Turizmin Başkenti" olarak tanıttığı Nevşehir, maalesef bu tanıma uygun altyapı hizmetlerinden yoksun kalıyor. Şehirdeki kamuoyunda bu durum ciddi bir hayal kırıklığına ve tepkilere yol açmış durumda.

VATANDAŞLARDAN TEPKİ YAĞDI

Nevşehirliler, şehirlerinin gerekli altyapı hizmetlerinden mahrum kalmasını eleştirerek, “Nevşehir’i yetim ve öksüz bırakıyorlar” şeklinde tepkilerini dile getiriyor. Kapadokya'nın merkezindeki Nevşehir’in bu hizmetlerden faydalanamaması, vatandaşları derinden üzüyor. Çevre yolu talebi karşılanmazken, tren hattı güzergahı çevre illere yönlendirildi. Ayrıca şehirlerarası sıcak asfalt yolları da yapılmadı. Vatandaşlar, diğer illere yönelik artan hizmetlerin kendi şehirlerine de sağlanmasını bekliyor ve bu süreçte yaşadıkları zorluklardan bıktıklarını belirtiyorlar. "Artık sesimizi duyun" çağrısı yapıyorlar.