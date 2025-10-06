Erdoğan, “Yüzyılın konut projesiyle vatandaşımıza güvenli, hesaplı ve kiralık sosyal konutlar sunacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sultanbeyli’de düzenlenen “Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni”nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, uzun süredir beklenen TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi hakkında detaylar paylaştı.

“TOKİ, Vatandaşa Güvenli ve Hesaplı Konut Üretmeye Devam Ediyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, bugüne kadar 1 milyon 740 bin konut üreten TOKİ’nin yeni bir sosyal konut hamlesine hazırlandığını belirtti.

Erdoğan, “Önümüzdeki ay 350 bininci konutumuzun kurasını çekiyoruz. Yılbaşına kadar toplam 453 bin bağımsız konutu vatandaşlarımıza teslim edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bazı çevrelerin “bedava ev” vaatleriyle vatandaşları kandırdığını söyleyen Erdoğan, “Bu kişiler şimdi mahkemelerde hesap veriyor. Kötüledikleri TOKİ ise vatandaşımıza güvenli, sağlam ve hesaplı konutlar üretmeye devam ediyor” dedi.

“81 İlde 500 Bin Yeni Sosyal Konut İnşa Edilecek”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 81 ilde başlatılacak yeni projeyle 500 bin sosyal konutun inşa edileceğini duyurdu.

Erdoğan, “Yüzyılın konut projesiyle birlikte hem ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştüreceğiz hem de kiralık sosyal konut uygulamasını ilk kez hayata geçireceğiz. İstanbul’daki fahiş kira artışlarını TOKİ eliyle dengelemeyi hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.

“Artık devlet olarak vatandaşımıza kiralık konut vereceğiz” diyen Erdoğan, proje detaylarının önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.

Bakan Murat Kurum: “Her Vatandaşı Ev Sahibi Yapacağız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ardından açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projeye ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

Bakan Kurum, “81 ilimizde 500 bin yeni sosyal konut projesine başlayacağız. Her bir vatandaşımızı ev sahibi yapmayı hedefliyoruz” dedi.

Ayrıca projede şehit ve gazi aileleri, gençler, engelliler ve üç çocuk ve üzeri aileler için özel kontenjan ayrılacağını belirtti.

Deprem bölgesine de özel önem verileceğini ifade eden Kurum, “Hatay başta olmak üzere 11 ilimizde pozitif ayrımcılık yapacağız. Bu adım sadece konut projesi değil, Türkiye Yüzyılı vizyonunun şehircilik alanındaki yansıması olacak” ifadelerini kullandı.

Kiralık Sosyal Konut Dönemi Başlıyor

Projeyle birlikte Türkiye’de ilk kez “kiralık sosyal konut” modeli hayata geçirilecek. TOKİ tarafından inşa edilecek konutlar, devlet güvencesiyle uygun fiyatlarla vatandaşlara kiralanacak.

Uygulamanın özellikle büyükşehirlerde yaşanan kira artışlarını dengelemesi hedefleniyor.

Başvurular E-Devlet Üzerinden Yapılacak

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesine başvuruların, E-Devlet sistemi üzerinden alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Projenin takvimi ve başvuru şartlarını önümüzdeki günlerde milletimizle paylaşacağız” dedi.