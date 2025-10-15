“Yüzyılın Konut Projesi” olarak nitelendirilen dev projeyle, Yozgat dahil Türkiye genelinde dar gelirli vatandaşlara yönelik 500 bin yeni konut inşa edilecek.

Erdoğan, Ankara’da düzenlenen AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı Eğitim Programı’nda yaptığı konuşmada, sosyal konut projesine ilişkin önemli detayları paylaştı. Cumhurbaşkanı, projenin hem vatandaşların konuta erişimini kolaylaştıracağını hem de ekonomiye çok yönlü katkı sağlayacağını vurguladı.

“Yüzyılın Konut Projesi” ile 81 İlde 500 Bin Sosyal Konut

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Yozgat dahil Türkiye’nin dört bir yanında konut hamlesinin başlatılacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Yüzyılın konut projesi adını verdiğimiz bu çalışma ile 81 ilimizde toplam 500 bin sosyal konut inşa edeceğiz. Projemizde şehit yakınları ve gazilerimize, emeklilerimize, üç çocuk sahibi ailelerimize ve engelli vatandaşlarımıza özel kontenjanlar ayıracağız.”

Projeyle birlikte, TOKİ tarihinde ilk kez kiralık sosyal konut uygulaması da hayata geçirilecek. Erdoğan, bu kapsamda, özellikle dar gelirli ailelere uygun şartlarla kiralık konut sağlanacağını ifade etti.

“Sosyal konutların bir kısmını TOKİ aracılığıyla kiralık olarak sunacağız. Bu sayede dar gelirli ailelerimize nefes aldıracak, konut ihtiyacını daha geniş bir kesime ulaştıracağız” dedi.

Enflasyonla Mücadeleye Katkı Sağlayacak

Erdoğan, dev sosyal konut projesinin yalnızca sosyal politikalar açısından değil, ekonomik dengeler açısından da kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

“Bu proje, dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapmanın yanı sıra, inşaat sektörünü canlandırarak istihdama katkı sağlayacak. Aynı zamanda konut arzını artırarak enflasyonun düşürülmesine de yardımcı olacak. Tek haneli enflasyon hedefimize ulaşmada önemli bir adım olacak” ifadelerini kullandı.

Başvurular Ekim Sonunda Başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda milyonlarca vatandaşın merakla beklediği başvuru tarihi hakkında da bilgi verdi.

“Ekim ayı sonunda inşallah bu projenin tüm detaylarını paylaşacağız” diyen Erdoğan, TOKİ’nin kısa süre içinde başvuru sürecine ilişkin ayrıntıları açıklayacağını belirtti.

Konutlarda Öncelik Kriterleri

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesinde şu gruplara özel kontenjan ayrılacak:

Şehit yakınları ve gaziler

Emekliler

En az üç çocuk sahibi aileler

Engelli vatandaşlar

Projede ayrıca kira ve satış modeli birlikte uygulanacak. Bu sayede hem kiralık hem de uygun ödeme koşullarına sahip satış opsiyonlarıyla vatandaşların barınma ihtiyacı karşılanacak.

Yeni sosyal konut projesi, Cumhuriyet tarihinin en geniş kapsamlı konut hamlesi olarak değerlendiriliyor. TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden yapılacak başvuruların, Ekim ayı sonunda başlaması bekleniyor.