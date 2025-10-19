İhale kapsamında, elektrik enerjisinin iletim ve dağıtımını sağlayacak tesisatların inşa edilmesi planlanıyor. Söz konusu ihalenin detayları, 19 Ekim 2025 tarihli Resmî İlan Portalı'nda yayımlandı.

İhale Kapsamı ve Şartlar

İhale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre açık ihale usulüyle gerçekleştirilecek. Tekliflerin 20 Ekim 2025 tarihinde saat 10:00'da Yozgat İl Özel İdaresi İhale Salonu'nda alınacağı duyuruldu. İhaleye katılmak isteyen firmaların, ihale dokümanlarını Yozgat İl Özel İdaresi'nden temin etmeleri gerektiği belirtildi.

Teklif ve Teminat Bilgileri

İhaleye katılacak firmaların, tekliflerini ihale saatine kadar sunmaları bekleniyor. Ayrıca, tekliflerin geçerli olabilmesi için belirli bir oranda geçici teminat sunulması şartı aranıyor. Teminat tutarı ve ödeme yöntemleri, ihale dokümanlarında detaylı olarak açıklanacak.

İhale Dokümanları ve İletişim

İhale dokümanları, Yozgat İl Özel İdaresi'ne ait resmi internet sitesinde yayımlandı. Dokümanları incelemek veya ihale ile ilgili detaylı bilgi almak isteyen firmalar, Yozgat İl Özel İdaresi İhale Birimi ile iletişime geçebilirler.

Projenin Önemi

Yozgat İl Özel İdaresi tarafından gerçekleştirilecek bu proje, il genelindeki elektrik altyapısının modernizasyonunu hedefliyor. Yapılacak tesisat çalışmalarıyla, enerji iletim ve dağıtımında yaşanan aksaklıkların önüne geçilmesi ve enerji verimliliğinin artırılması amaçlanıyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte, Yozgat'taki elektrik altyapısının güçlendirilmesi ve sürdürülebilir enerji kullanımının teşvik edilmesi bekleniyor.