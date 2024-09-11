Valilik konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya İl Müftüsü Ali Gülden, müftü yardımcıları, şube müdürleri, din hizmetleri uzmanları imam hatip, müezzin kayyım ve Kur’an kursu öğreticileri katıldı. Toplantı kapsamında ayrıca Aylık Personel Toplantısı da yapıldı.

İl ve ilçe müftülükleri tarafından yapılacak faaliyetler ile alakalı yapılan istişare toplantısı, Bilal Şahin Cami İmam Hatibi Mihraç Atilla’ın Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

İl Müftüsü Ali Gülden’in başkanlığında yapılan toplantıda; “Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası” temasıyla, 2024 yılı “Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası” kapsamında yapılacak olan etkinlikler ele alındı.

Toplantının devamında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gelen diğer talimatlar personele tebliğ edildi.