Yozgatlı vatandaşların ve öğrencilerin yararlanabileceği geniş kapsamlı bir proje olan İl Halk Kütüphanesi projesi için imzalar atıldı.

SÖZLEŞME İMZALANDI

Lise Caddesinde bulunan eski maliye ve kız meslek binasının yıkılmasının ardından yerine Halk Kütüphanesinin yapılması kararı alınmıştı.

Alınan kararın ardından gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kütüphane ile ilgili güzel haberi veren Yozgat Valisi Ziya Polat, sözleşmenin imzalandığını bildirdi.

Yapılacak olan Halk Kütüphanesi hakkında bir açıklama paylaşan Vali Ziya Polat, “YiğitlerŞehriYozgat'ımıza yakışan bir proje. Sözleşmesi imzalandı. İl merkezine yapacağımız İl Halk Kütüphanesi şehrimize hayırlı olsun” dedi.

KÜLTÜR MERKEZİ OLACAK

Lise Caddesi ve Sivas Caddesinden kolay ulaşılabileceği söylenen Halk Kütüphanesi projesi, her yaştan okura ve sanatsevere hizmet verecek.

Klasik kütüphane hizmetlerinin çok ötesinde bir bina olacağı ifade edilen Halk Kütüphanesi, Yozgat’ın kültür, sanat, tarih ve edebiyat merkezi olacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın talimatları ile hayata geçecek olan Halk Kütüphanesinin konforlu, kolay erişilebilir, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yapılmasına imkân sağlayan bir proje olduğu belirtildi.

Yeni kütüphane projesinde kültür merkezi ve müzenin de içinde olacağı vurgulanırken Yozgat’a kültürel bir miras olarak kalacağı söylendi. Melike Aslı Arslan