Yozgat’ta son günlerde etkili olan yağışların ardından, Topaç köyünde “şükür duası” programı düzenlendi.
Programa Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden ile çevre köylerden çok sayıda vatandaş katıldı. Topaç köyü Camii’nde öğle namazı öncesi Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.
Tilaveti, Çapanoğlu Büyük Camii Müezzin Kayyımı Ömer Kemal İbiş, Topaç köyü Camii İmam Hatibi Muzaffer Özkul, Musabeyli Köyü Camii İmam Hatibi Harun Eker ve Musabeyli Boğazı köyü Camii İmam Hatibi Baki Bağcılar yaptı.
Kur’an tilavetinin ardından İl Müftüsü Ali Gülden tarafından cemaate vaaz verildi. Namaz sonrası gerçekleştirilen şükür duasında eller semaya kalktı. Dua programı, bölgede yaşayan üreticilerin organizasyonuyla hayata geçirildi.
Duanın ardından katılımcılara yemek ikramında bulunuldu. Topaç, Musabeyli ve Musabeyli Boğazı köylerinden vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programa ilişkin konuşan Müftü Gülden, emeği geçen herkese teşekkür etti.