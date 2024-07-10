Yozgat Vali Yardımcısı Halil Dalak, Çekerek Kaymakamı Fidan Bozkır ve Saraykent Kaymakamı Osman Kurt için veda programı düzenlendi.

İl Özel İdaresi Sosyal Tesislerinde düzenlenen veda törenine Vali Mehmet Ali Özkan’ın yanı sıra kaymakamlar katıldı.

Burada bir açıklama yapın Vali Mehmet Ali Özkan, “Görev süreleri boyunca başarılı çalışmalar gerçekleştiren ve son kararname ile başka illere tayin olan, Vali Yardımcısı Halil Dalak, Çekerek Kaymakamı Fidan Bozkır ve Saraykent Kaymakamı Osman Kurt ilimize veda etti” dedi.

Vali Mehmet Ali Özkan, vali yardımcısı ve kaymakamlara çalışmalarından dolayı teşekkür ederek yeni görev yerinde başarılar diledi.