Anız yakmanın zararlarının anlatıldığı uyarıda, bu işlemin yasak olduğu ve yasağa uyulmaması halinde cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Ülkemizde ve ilimizde hasat sonrasından sonbahar aylarına kadar olan süreçte anız yangınları görülmektedir. Bazı çiftçilerimiz toprağı daha kolay işleyebilmek için hasattan sonra arazide kalan anızları ateşe vermektedir. Hububat hasadı sonrasında geriye kalan anızın yakılması orman yangınları, telefon ve enerji iletim hatlarının yanması, duman oluşumu nedeniyle çeşitli trafik kazalarına yol açması, hasat edilmemiş komşu tarlalara yangın sıçraması, yakın köylerdeki hayvan barınaklarının ve yerleşim birimlerinin yanması gibi birçok riskleri ortaya çıkarmaktadır. Bölgemizde anız yakma sonucunda çıkan yangınlar, her yıl milyarlarca liralık maddi zararlara neden olmaktadır. Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır ve Mardin illerinde meydana gelen yangın afetinin bir daha yaşanmaması için arazilerde anızları ateşe vermemeli ve yangın çıkartabilecek yanıcı materyalleri doğaya atmamalıyız” denildi.

“TOPRAK VERİMLİLİĞİ DÜŞMEKTE”

Anız yangınlarının zararlarının anlatıldığı uyarıda, “Anız yangınları; toprak içerisindeki faydalı canlılar ve topraktaki organik maddeler yanarak yok olduğu için toprak verimliliği düşmekte, toprakların zamanla çölleşmesine neden olmaktadır. Anız yakılması su ve rüzgâr erozyonunu artırmakta, bu nedenle toprağın en değerli üst katmanları rüzgâr ve su ile taşınarak yok olmaktadır. Anız yakma sonucunda doğal denge bozularak zararlı böcekler ve hastalıklar çoğalmaktadır” bilgilerine yer verildi.

“CEZAİ İŞLEM UYGULANACAK”

Anız yangınlarının engellenmesi için yapılması gerekenler ise şu şekilde belirtildi: “Anız yangınlarına engel olmak amacıyla; toprak yüzeyine yakın hububat hasadı yapılmalıdır, geriye kalan anız sap parçalayıcı makineler ile parçalanarak toprağa karıştırılmalıdır. Bu şekilde bir toprak işleme ile anızın toprağa karıştırılması toprağa birçok fayda sağlar ve anız yakmanın doğuracağı zararlar da önlenir. Anız yakıldığını gören ve duyan çiftçilerimiz, derhal idari ve adli mercilere veya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne haber vermelidir. Anız yakma yasağına uymayanlar hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ile 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. (Emre Aykırı Davranış) maddeleri gereğince cezai işlem yapılacaktır.”