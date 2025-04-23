10-13 nisan tarihlerinde Kocaeli’nde düzenlenen ve 3 bin 900 sporcunun katıldığı Türkiye Çocuklar Karate Şampiyonası’nda Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü takımı, büyük bir başarıya imza atarak Türkiye üçüncüsü oldu.

Bu önemli sonuçla birlikte Yozgatlı sporcular, Karadağ’da gerçekleştirilecek Balkan Şampiyonası’nda hem Yozgat’ı hem de Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı.

Takım halinde yarışan Ömer Fuat Erkaya, Ali Hamza Halıcı ve İbrahim Duhan Kalabalık, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan’ı makamında ziyaret etti.

Genç sporcularla sohbet eden Vali Özkan, elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik ederek Balkan Şampiyonası’nda da aynı azim ve kararlılıkla mücadele edeceklerine inandığını söyledi.

Vali Özkan, “Sizlerin başarısı sadece ilimiz için değil, ülkemiz için de büyük bir gurur kaynağı. Sizlere güveniyoruz ve Karadağ’da da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğinize yürekten inanıyoruz” dedi.