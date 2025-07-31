Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından gerçekleştirilen Kadışehri Çamsaray Köyü Kuru Dere Taşkın Koruma İnşaatı projesi kapsamında, Yozgat’a toplam 628 milyon 917 bin lira tutarında yatırım yapıldı.

Yatırımın kazandırılmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, milletvekilleri ve emeği geçen herkese teşekkür eden Yozgat Valiliği, projeyle bölgedeki taşkın riskinin önemli ölçüde azaltılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Açıklamada, yatırımın il genelinde tarım ve yerleşim alanlarının korunmasına önemli katkı sağlaması beklendiği belirtildi.