Alımlar, yazılı ve sözlü sınav şartı olmadan gerçekleştirilecek. Başvurular 3 Nisan 2025’te başlamış olup, 18 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.

Adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinden çevrim içi olarak tamamlayabilecek.

HANGİ KADROLARDA ALIM YAPILACAK?

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, alım yapılacak pozisyonlar ve kontenjanlar şu şekilde sıralandı:

Büro Personeli: 24 kişi

Lisans mezunu (PRS-1): 16 kişi

Ön lisans mezunu (PRS-2): 8 kişi

Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 98 kişi

Lisans mezunu erkek (KGG-1): 60 kişi

Lise mezunu erkek (KGG-2): 25 kişi

Güvenlik mezunu kadın (KGG-3): 13 kişi

Temizlik Personeli (TMZ-1): 8 kişi

Alımlar, bakanlığın çeşitli illerdeki birimlerinde gerçekleştirilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

Adaylarda aranan genel şartlar arasında; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş ve 35 yaşını aşmamış olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, pozisyona göre uygun öğrenim düzeyine sahip olmak ve 2024 KPSS sınavından en az 60 puan almış olmak yer alıyor. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak şartı da aranıyor.

YOZGAT’TA DA ALIM YAPILACAK

Personel alımı yapılacak iller arasında Yozgat da bulunuyor. Kentte, büro personeli ve koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonlarında personel istihdam edilecek. Bu kapsamda hem lisans hem de ön lisans mezunu adaylar başvuru yapabilecek. Yozgat’ta ayrıca temizlik personeli ve lise mezunu koruma görevlisi kadrolarında da kontenjan ayrıldı.

BAŞVURUDA YARIN SON

Başvuru süreci ve detaylı kontenjan bilgilerine, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın resmi internet sitesi ile e-Devlet Kapısı üzerinden ulaşılabilir. Adayların, başvurularını yarın sona erecek başvuru süresi dolmadan tamamlamaları gerekiyor.