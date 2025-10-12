Yozgat Akdağmadeni ilçesinin Nalbant Geçidi mevkiinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kısa sürede etrafı beyaza bürüdü.
İlçe merkezinde yağmur şeklinde görülen yağış, rakımı yüksek noktalarda kara dönüştü. Kar yağışını gören vatandaşlar, yılın ilk beyaz örtüsünü cep telefonu kameralarıyla görüntüleyerek sosyal medya hesaplarında paylaştı.
Meteoroloji yetkilileri, bölgede hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde de düşük seyretmesinin beklendiğini belirterek sürücüleri buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Muhabir: Selma Şahin