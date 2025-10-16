Yozgat’a Laboratuvar Kurulacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Canva arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında hazırlanan projeler ile öğretmenlerin mesleki gelişimini güçlendirmek ve öğrencilerin dijital becerilerini geliştirmek hedefleniyor. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Mustafa Canlı, tüm dünyada eğitimde dijital bir dönüşüm olduğunu belirterek, "Eğitim sistemimizin de buna adapte olması gerekiyor" dedi.

MEB ile dijital tasarım uygulaması Canva arasında 24 Ocak'ta imzalanan iş birliği protokolü kapsamında Ankara'da özel bir otelde tanıtım toplantısı düzenlendi. Düzenlenen toplantıda eğitim camiasının dijital dönüşümünü kapsayacak projeler tanıtıldı. Protokolün amacının öğretmenlerin mesleki gelişimini güçlendirmek, geleceğe aktarmak, öğrencilerin dijital becerilerini geliştirmek ve yeniliklere hazırlamak olduğu belirtildi. Canva platformunun bakanlık personeli, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilere hitap ettiği kaydedildi.

EBA Üzerinde Kullanıma Sunulacak

Canva platformu, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden erişilebilir hale getirilerek, öğrencilere, öğretmenlere ve yöneticilerin kullanımına sunulacak.

Özel Canlı Dersler Gerçekleşecek

İş birliği çerçevesinde Erzurum, Yozgat, Bursa, Çanakkale, Konya, Kahramanmaraş, Batman, Adana, Samsun ve Elazığ illerinde 10 mesleki öğrenme laboratuvarı kurulacak. Ayrıca bakanlık merkez teşkilatında görevli personele yönelik her yıl 10 kurumsal eğitim, öğretmenler için de özel canlı çevrim içi eğitim oturumları gerçekleştirilecek. Bu eğitimlerle bir eğitmen topluluğu oluşturulması ve sahadaki uygulama kapasitesinin artırılması amaçlanıyor.

ÖBA'da Online Kurslar Yapılacak

Canva kapsamında Öğretmen Bilişim Ağı'nda (ÖBA) yayınlanmak üzere online kurslar geliştirilecek ve geliştirilen materyaller öğretmenlerin dijital içerik geliştirme sürecine katkı sağlayacak.

Kendi Okullarında Bu Bilgileri Paylaşacaklar

Düzenlenen projelerin tanıtım toplantısında konuşan Uluslararası Büyüme Lideri Güvenç Dönmez, bu protokolün dijital eğitimin hem öğrencilere hem de öğretmenlere yarar sağlayacağını belirterek, "Bu protokol eğitimde dijital bireylerin güçlendirilmesi, öğretmenlerimizin mesleki gelişiminin desteklenmesi ve öğrencilerimizin öğrenme süreçlerinin daha verimli hale gelmesi amacıyla atılmış önemli bir adımdır. Canva, bugün dünyanın pek çok ülkesinde eğitim kurumlarıyla iş birliği yapan bir teknoloji kuruluşudur. Bu iş birliğiyle birlikte öğretmen ve öğrencilerimiz EBA hesaplarıyla Canva'ya erişerek milyonlarca ders içeriğine ulaşabilecek, dijital ortamda aynı tasarım üzerinde birlikte çalışabilecek ve güvenli şekilde yapay zeka destekli araçlardan faydalanabilecektir. Ayrıca 10 ilde kurulacak mesleki öğrenme laboratuvarlarıyla öğretmenlerimiz, dijital tasarım ve üretim araçlarını uygulamaları olarak deneyimleyebilecek ve kendi okullarında bu bilgi birikimini paylaşma fırsatı bulacaktır. Bu çalışmaların öğretmenlerimizin mesleki gelişimine güç katacağına ve öğrencilerimizin geleceği dijital yetkinlikleriyle donanımlı şekilde hazırlanmasına katkı sağlayacağına yürekten inanıyoruz. Canva olarak Türkiye'de eğitimin dijitalleşmesine destek olmayı, teknolojiye ve bilgiye erişimi kolaylaştırmayı ve öğretmenlerimizin bu dönüşümün öncüsü olması olmasını sağlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.

“Amacımız Rüzgarı Yakalamak”

Dijitalleşmenin eğitimi iyi yönde etkilediğini ve çocukların öğrenme arzularını geliştirdiğini vurgulayan Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Mustafa Canlı ise, "Tüm dünyada eğitimde dijital bir dönüşüm var. Bunu bakanlıklar ve kamu yeterince hızlı bir şekilde adapte edemezse buradaki rüzgarın gerisinde kalacak ve biz amacımız bu rüzgarı yakalamak, önüne geçmemiz mümkün olmasa da buna ayak uydurabilmek. Çünkü öğretmenlerin özellikle yeni nesil öğretmenler dijital araçları çok yetkin bir şekilde kullanıyor. Öğrenciler hem ders için hem ders dışı faaliyetlerde dijital araçları gayet yetkin bir şekilde kullanıyor. Eğitim sistemimizin de buna adapte olması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Düzenlenen tanıtım toplantısına Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Mustafa Canlı, Uluslararası Büyüme Lideri Güvenç Dönmez, MEB'in merkez teşkilatı yöneticileri, öğretmenler ve çeşitli kurum ile kuruluşların temsilcileri katıldı.