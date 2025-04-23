Yozgat başta olmak üzere İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği açıklanırken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise toz taşınımına bağlı çamur yağışlarına karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

YOZGAT İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yozgat’ta 23 Nisan Salı günü parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü beklenirken, gün içerisinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması öngörülüyor.

MGM verilerine göre, hava sıcaklığı 14 derece civarında seyredecek. Yağışların özellikle öğle saatlerinden sonra kuvvetlenmesi beklenirken, vatandaşların ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları yönünde uyarı yapıldı.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR, BAZI BÖLGELERDE NORMALLERİN ALTINA İNECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 23 Nisan özel hava tahmin raporuna göre, başta Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda olmak üzere hava sıcaklıkları 2 ila 4 derece arasında azalacak. Batı ve güney bölgelerde ise sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞLAR GÖRÜLECEK İLLER AÇIKLANDI

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, özellikle Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Çankırı, Sivas ve Yozgat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülebileceği bildirildi. Bu yağışların ani ve kısa süreli olması nedeniyle su baskını ve yıldırım riski taşıdığı vurgulandı.

TOZ TAŞINIMI VE ÇAMUR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Meteoroloji uzmanları, 23 Nisan tarihinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde Afrika kökenli toz taşınımının etkili olacağını kaydetti. Özellikle Hakkâri, Van, Şırnak, Batman ve çevre illerde çamur şeklinde yağışlar görülebileceği, bu durumun görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşüş ve solunum rahatsızlıklarında artışa neden olabileceği ifade edildi.

RÜZGÂR HIZI 60 KM'YE KADAR ÇIKABİLİR

Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda rüzgârın güney ve güneybatı yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor. MGM, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı bölge halkını dikkatli olmaları konusunda uyardı.

BÖLGE BÖLGE 23 NİSAN HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi: İstanbul 20°C – Parçalı ve çok bulutlu; Edirne 26°C – Parçalı ve çok bulutlu.

Ege Bölgesi: İzmir 26°C – Parçalı ve çok bulutlu; Denizli 27°C – Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Akdeniz Bölgesi: Antalya 26°C – Parçalı ve çok bulutlu; Adana 33°C – Parçalı bulutlu.

İç Anadolu Bölgesi: Ankara 21°C – Çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı; Yozgat 14°C – Kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Batı Karadeniz: Bolu 20°C – Yerel kuvvetli sağanak yağışlı; Zonguldak 13°C – Çok bulutlu.

Doğu Karadeniz: Rize 14°C – Aralıklı sağanak yağışlı; Samsun 13°C – Yerel sağanak yağışlı.

Doğu Anadolu: Erzurum 17°C – Kuvvetli sağanak yağışlı; Malatya 26°C – Öğle saatlerinde yağışlı.

Güneydoğu Anadolu: Gaziantep 29°C, Diyarbakır 31°C – Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yağışlı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla açık hava etkinlikleri planlayan vatandaşların ve kurumların hava koşullarını yakından takip etmeleri ve gerekli tedbirleri almaları çağrısında bulundu.