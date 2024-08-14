Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), Eksim Enerji AŞ’nin Yozgat’taki R3 Yozgat 1 Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) projesini elektrik şebekesine bağlamak üzere bir adım attığı söyleniyor.

Bu amaçla, Yozgat'ın Çekerek ilçesinde inşa edileceği aktarılan 154kV Enerji İletim Hattı için kamulaştırma işlemleri yapılacağı bilgisi verildi.

TEİAŞ, Çekerek ilçesine bağlı Karalık, Karahacılı, Demircialan, Kavakalan, Körpınar, Gökdere, Karakaya, Acecihöyük, İsaklı ve Yeniyol köylerindeki toplam 140 parseldeki direk yerlerini mülkiyet hakkı ile hattın geçeceği alanlarda ise irtifak hakkı kurarak acele kamulaştıracağı bilgisi not düşüldü.

Bu kamulaştırma işlemleri, enerji iletim hattının yapımını ve rüzgar enerjisi santralinin şebekeye entegrasyonunun sağlaması için gerekli olduğu belirtildi.

Öte yandan, Eksim Enerji AŞ’nin Yozgat’ın Sorgun ilçesinde kuracağı R3 Yozgat 1 RES için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından daha önce bazı kamulaştırma işlemleri başlatılmıştı.

Eksim Enerji AŞ, Rüzgar YEKA ihalelerinde 53 kr/kWh teklif vererek kazandığı R3 Yozgat 1 RES projesi, 56 MWm kurulu gücü ve 50 MWe işletme kapasitesi ile dikkat çekiyor. Proje, enerji sektöründe önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.