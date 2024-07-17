Yozgat’ta kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Detaylar haberimizde:

Yozgat Valiliği tarafından yapılan duyuruda bugün saat 12.00-19.00 saatleri arasında kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.

Valilik sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, “Bugün İç Anadolu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde beklenen yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat!” denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: “Bugün öğle saatlerinden itibaren Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Çorum, Bolu ve Karabük çevreleri ile Konya'nın batısı ve kuzeyi, Kastamonu'nun iç kesimleri, Düzce'nin doğusu, Sivas'ın ve Yozgat'ın kuzey kesimlerinde aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”