İçelli, Sivas'ta olan 4.1'li depremi değerlendirerek, depremin 2.5 milyon yıldır hareketsiz olan kısa bir kırık üzerinde olduğunu söyledi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) yaptığı açıklamaya göre, Sivas'ta saat 10.33 sıralarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Korkutan deprem sonrası Maden Teknolojisi ve Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli açıklama yaptı. İçelli, depremin ölü fay olarak nitelendirilen bir fay üzerinde gerçekleştiğini söyleyerek, “ Hafik'ten İmranlı'ya kadar altmış iki kilometrelik bir kuvaterner fayımız var. Bu fayın çalışması durumunda yedilik deprem üretme ihtimali çok yüksektir” dedi.

“PANİK YAPACAK BİR DURUM YOK”

Dün gece saatlerinde Suriye'de yaşanan ve Hatay'da da oldukça hissedilen depremi değerlendiren İçelli, panik yapılacak bir durumun olmadığını söyleyerek, “ Dün gece saat yirmi dört civarında Hatay'da bir deprem yaşadık. Yani Hatay'a yakın bir lokasyonun da deprem yaşadık. Bu deprem Ölü deniz kırığı Serghaya fayı segmenti üzerinde oldu. Ölüdeniz kırığının bir segmenti. Biz Misyaf fayı üzerinde olsaydı ya biraz daha böyle güneyine doğru bir deprem yaşamış olsaydık biz burada büyük bir deprem bekleyebilirdik. Yani öncü olarak nitelendirebilirdik. Bu öncü bir deprem değil. Bağımsız tetiklenmiş bir depremdi. Bunun daha büyüğü geleceğini zannetmiyoruz. Maksimum 6 civarında bir deprem üretebilir. Biraz daha Hatay halkının müsterih olmasını tavsiye ediyorum. Çok panik bir durum yok. Ama dediğimiz gibi Ölü deniz kırığı ileriki zamanda yedileri bulabilecek bir deprem üretecektir” dedi.

“BU FAYDA YEDİ ÜZERİNDE BİR DEPREM OLMASI MÜMKÜN”

İçelli, Tavra boğazı ile Düzyayla arasında yaklaşık sekiz kilometrelik bir fayın olduğunu ve bu fayda 7 üzerinde bir depremin gerçekleşme ihtimalinin olmadığını ifade ederek, “ Sivas'ta Karayün lokasyonlu bir deprem gerçekleşti. Sivas'ın güneydoğusunda 20 kilometre uzaklıkta Karayun fayı toplamda 5 kilometre uzunlukta. Bu depremin öncü olma niteliği kesinlikle yok. Ölü bir fayın üzerinde yaklaşık beş kilometre kısa bir kırığın üzerinde oldu. Tecer segmentine bağlantılı gibi görünse de herhangi bir bağlantısı yok. Yirmi kilometre var arasında. Bize aslında bu deprem şunu gösterdi. Sivas'ın çevresinde o kadar fazla ölü fay diye tabir ettiğimiz faylar var ki. Tavra boğazı ile Düzyayla arasında yaklaşık sekiz kilometrelik bir fayımız var. Bu fayda yedi üzerinde bir deprem olması mümkün olmasa da yine 5.5-6'ları bulabilecek depremler yaşanabilir. Yine Tavra boğazdan Düzyayla'ya doğru yirmi üç kilometrelik bir segmentimiz daha var. Bunlar yani son iki buçuk milyon yıldır hareket etmemiş olan faylar. Ne zaman hareket edeceği belli değil. Aynı bugünkü deprem gibi. Yani 4.1'lik bugünkü deprem ölü diye tabir ettiğimiz, hiç hareket edeceğini tahmin etmediğimiz bir fayın üzerinde oldu. Bu fayları bizim canlıymış gibi görüp ona göre projelendirme yapmamız gerekiyor” diye konuştu.

“BUGÜN ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYMAZSAK YARIN BÜTÜN VÜCUDUMUZ O TAŞIN ALTINDA KALIYOR”

Türkiye'nin birinci derecede deprem bölgesi ilan edilmesinin altını çizen İçelli, “ Bugün elimizi taşın altına koymazsak yarın bütün vücudumuz o taşın altında kalıyor. O yüzden bütün Türkiye'yi birinci derece deprem bölgesinde ilan edip projelendirmeleri ona göre yapmamız gerekiyor. Sivas çevresinde çok uzun, Hafik'ten İmranlı'ya kadar altmış iki kilometrelik bir kuvaterner fayımız var. Bu fayın çalışması durumunda yine yedilik deprem üretme ihtimali çok yüksektir” şeklinde konuştu.