Türkiye genelinde elektrik abonelik sistemlerinde köklü bir değişiklik yaşanacak. 2025 yılı itibarıyla, ev ve iş yerlerinde akıllı sayaç kullanımı zorunlu hale gelecek. Bu yeni düzenleme, Yozgat dahil 81 ildeki milyonlarca aboneyi doğrudan etkileyecek.

Akıllı sayaçlar sayesinde enerji tüketim verileri anlık olarak takip edilebilecek ve kullanıcılar bu verilere cep telefonları üzerinden kolayca erişebilecek. Böylece enerji yönetimi ve tasarrufu konusunda daha etkin bir kontrol sağlanacak.

Akıllı sayaç sistemine geçiş sürecinde, mevcut sayaçlar aşamalı olarak devreden çıkarılacak ve yerlerine yeni teknolojiye uygun cihazlar monte edilecek. Elektrik dağıtım lisansı olan kuruluşlar, akıllı sayaçların kurulumu ve bakımından sorumlu olacaklar.

Detaylı iletişim yazılımının 1 Ocak 2025 tarihine kadar yayımlanması planlanıyor. Bu sayede kullanıcılar, sistem hakkında gerekli bilgilere erişebilecek. Bu önemli değişiklik, Türkiye'deki elektrik abonelerine daha modern ve verimli bir hizmet sunmayı hedefliyor. Hem çevresel etkiyi azaltarak sürdürülebilirliğe katkı sağlaması hem de enerji yönetimini bireylerin eline alarak daha tasarruflu kullanımı teşvik etmesi bekleniyor.