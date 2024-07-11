Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, il ve ilçelere kazandırılan yeni kütüphanelerin, gençler tarafından büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Vali Özkan, “Kütüphaneler, gençlerin ve çocukların okuma alışkanlıklarını geliştirmelerine ve bilgiye erişimlerini kolaylaştırmalarına olanak tanıyor” dedi.

Özkan yaptığı açıklamada, “Valiliğimiz tarafından başlatılan proje kapsamında her ilçeye modern kütüphaneler inşa edildi. Bu kütüphaneler, sadece kitapların bulunduğu mekanlar olmanın ötesinde, gençlerin ve çocukların sosyal etkileşimlerini artıran, kültürel etkinliklere ev sahipliği yapan merkezler olarak tasarlandı. Her şey geleceğimizin teminatı gençlerimiz ve çocuklarımız için” ifadelerini kullandı.