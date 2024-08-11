Yozgat’ta aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşlar, kar yağışının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Detaylar haberimizde:

Son dönemde ülkede yaşanan aşırı sıcaklar nedeniyle, meteorolojik kaynaklar ilk kar yağışı tarihini açıkladı.

Milyonlarca vatandaşın beklediği bu tarihi, X platformunun güvenilir meteoroloji sitesi Hava City duyurdu.

Bu yaz, aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşlar, kış aylarının nasıl geçeceğini merakla takip ediyor.

Hava City, kış aylarına ilişkin yaptığı X paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Kasım ayından itibaren ülkedeki hava olayları fabrika ayarlarına dönecek gibi görünüyor. İlk veriler, Eylül ve Ekim aylarının durgun geçeceğini, ancak Kasım ayının doludizgin geleceğini söylüyor."