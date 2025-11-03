Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), arama ve kurtarma faaliyetlerinde görev almak üzere Yozgat dahil 71 ilde toplam 1.250 sözleşmeli personel istihdam edeceğini açıkladı. Başvurular 5 Kasım 2025 tarihinde başlayacak ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin Kariyer Kapısı platformu üzerinden yapılacak.

AFAD, “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” kapsamında taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere arama ve kurtarma teknisyeni ile arama ve kurtarma teknikeri pozisyonlarına alım yapacak.

AFAD, Arama Kurtarma Kapasitesini Güçlendiriyor

AFAD’dan yapılan açıklamada, afetlere müdahale kapasitesinin artırılması, bölgesel ekiplerin güçlendirilmesi ve afet sonrası ilk müdahale sürecinin hızlandırılması amacıyla personel sayısının artırıldığı belirtildi.

Yetkililer, Türkiye genelinde afet risklerinin yoğun olduğu bölgelerde insan kaynağının güçlendirilmesinin öncelikli hedef olduğunu vurguladı. Açıklamada, “Bu alımlar, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında arama kurtarma ekiplerinin modernizasyonu ve sayısal kapasitesinin artırılmasına yönelik yürütülen programın bir parçasıdır” denildi.

Kadro Dağılımı: Yozgat dahil 71 İlde 1.250 Personel

Alımlar kapsamında 77 Arama ve Kurtarma Teknikeri ile 1.173 Arama ve Kurtarma Teknisyeni istihdam edilecek.

En fazla kadro İstanbul (302 kişi), Ankara (154 kişi), İzmir (150 kişi), Gaziantep (32 kişi), Van (33 kişi) ve Tekirdağ (33 kişi) illerine ayrıldı.

Yozgat, Ardahan, Nevşehir, Burdur ve Kırşehir ise yalnızca birer personel alacak iller arasında yer aldı.

AFAD, il bazında kadro dağılımını resmi internet sitesinde detaylı olarak paylaştı.

Başvuru Süreci Ve Tarihler

Personel alımı başvuruları 5 – 11 Kasım 2025 tarihleri arasında yalnızca çevrim içi olarak yapılacak.

Adaylar başvurularını, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin Kariyer Kapısı (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirecek.

Adaylar sadece bir il ve bir pozisyon için başvuru yapabilecek. Birden fazla başvuru yapılması halinde ilk başvuru esas alınacak.

Genel Başvuru Şartları

AFAD tarafından yayımlanan ilana göre başvuru yapacak adaylarda şu genel şartlar aranacak:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa dahi; devletin güvenliğine, anayasal düzene veya hırsızlık, dolandırıcılık, zimmet, rüşvet, sahtecilik gibi yüz kızartıcı suçlara karışmamış olmak,

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak, hizmetini yapmış, tecilli veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

30 yaşını doldurmamış olmak (11 Kasım 1996 ve sonrası doğumlular),

En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

Erkeklerde 1.65 – 1.90 metre, kadınlarda 1.60 – 1.85 metre boyunda olmak; boy-kilo farkı 10 kilogramdan fazla olmamak,

Fiziksel, ruhsal, görsel ve işitsel engeli bulunmamak,

Her türlü coğrafya ve iklim koşulunda arama kurtarma görevini yerine getirebilecek sağlık ve kondisyon durumuna sahip olmak,

Kamu kurumlarında 4/B statüsünde çalışmıyor olmak veya sözleşmesi feshedilmişse bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak.

Pozisyonlara Göre Özel Şartlar

1. Arama ve Kurtarma Teknikeri

Ön lisans düzeyinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının AFAD’ın belirlediği teknik programlarından mezun olmak,

2024 KPSS’de KPSSP93 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

2. Arama ve Kurtarma Teknisyeni

Mesleki ve teknik lise mezunu olmak,

Mezuniyet alanları arasında Elektrik-Elektronik, İnşaat, Makine, Motorlu Araçlar, Raylı Sistemler, İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, Harita, Denizcilik, Uçak Bakım gibi bölümler yer almakta,

2024 KPSS’de KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

Boy-Kilo Ve Sağlık Değerlendirmesi Yapılacak

Adayların fiziksel yeterlilik kriterleri, uygulama sınavı öncesinde yapılacak boy ve kilo ölçümüyle değerlendirilecek.

Uygun bulunmayan adaylar uygulama sınavına alınmayacak.

Fiziksel yeterlilik sınavının ardından başarılı olan adaylar sözlü mülakata çağrılacak. Sözlü mülakat ve uygulama sınav sonuçlarına göre nihai başarı listesi belirlenecek.

AFAD’dan Personel Alımı Açıklaması

AFAD yetkilileri, afet risklerine karşı Türkiye genelinde insan kaynağı kapasitesinin artırılmasının kurumsal öncelik olduğunu belirtti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “AFAD olarak afetlere hazırlıklı bir Türkiye hedefiyle hem teknik altyapımızı hem de insan kaynağımızı güçlendiriyoruz. 71 ilde yapılacak bu alım, afet anında ilk müdahale kapasitemizi artıracak ve taşra teşkilatlarımızın operasyonel gücünü yükseltecektir.”

Yetkililer ayrıca, yeni personellere yönelik kapsamlı arama kurtarma, ilk yardım, lojistik ve afet yönetimi eğitimleri verileceğini, göreve başlayanların bölgesel AFAD müdürlüklerinde görev yapacağını bildirdi.

Başvuru Ve Detaylar

Başvurular yalnızca çevrim içi yapılacak olup, AFAD Başkanlığı’na şahsen veya posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecek.

Adaylar, ilan ve il bazlı kadro dağılımına ilişkin detaylara [www.afad.gov.tr](https://www.afad.gov.tr) adresinden ulaşabilecek.

Başvuru sonuçları ve sınav duyuruları da aynı site üzerinden yayımlanacak.

Özet Bilgiler

Başvuru Tarihi: 5 – 11 Kasım 2025

Toplam Kadro: 1.250 kişi

Kapsam: Yozgat dahil 71 il

Pozisyonlar: Arama ve Kurtarma Teknisyeni (1.173), Teknikeri (77)

KPSS Şartı: En az 60 puan

Başvuru Adresi: [isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr](https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr)