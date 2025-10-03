AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Vedat Işıkhan’ı makamında ziyaret ederek Yozgat’ın istihdam taleplerini iletti.

Görüşmelerin ardından, İşbaşı Eğitim Programı (İUP) kapsamında bin 250 Yozgatlıya iş imkanı sağlanacağı bildirildi. Program çerçevesinde, vatandaşlar hem iş deneyimi kazanacak hem de belirli bir süre maaş desteği alacak.

Milletvekili Şahan, vatandaşların programdan yararlanabilmesi için gerekli başvuru süreçlerinin Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yürütüleceğini belirtti. Programa katılacak kişilerin farklı sektörlerde eğitim ve iş deneyimi kazanacağı vurgulandı.

Şahan, yaptığı açıklamada, “Bu önemli destek için başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve kıymetli Bakanımıza teşekkür ediyor, Yiğitler Şehri Yozgat’ımıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

İstihdamın artırılmasının Yozgat ekonomisine ve sosyal yaşamına önemli katkılar sağlayacağına dikkat çeken Şahan, programın genç işsizler ve deneyim kazanmak isteyenler için büyük fırsat olduğunu kaydetti.