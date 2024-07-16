Sağlık Sen Yozgat Engelliler Komisyonu Başkanı ve Milli Para Yüzücü Rahmi Ersoy, Ordu’da bu yıl beşincisi gerçekleştirilen Triatlon yarışmalarına 3 ayrı parkurda yarışarak 2’nci oldu.

Ordu’da bu yıl 5’ncisi gerçekleştirilen Triatlon yarışmalarına 20 ilden 400 sporcunun katılımı ile gerçekleştirilen yüzme, bisiklet ve koşu olmak üzere 3 ayrı parkurda Triatlon yarışmalarına kendi imkânlarıyla katılarak dereceye girdi.

Milli Para Yüzücümüz Rahmi Ersoy yaptığı açıklamada, “Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonu iş birliği ile Ordu’da düzenlenen Ordu Triatlon Türkiye Kupası Yarışlarında Erkekler PTS4 kategorisinde kendi imkanlarıyla yarışa uygun olmayan bir bisiklet ile yarışa katıldım ve parkuru 1 saat 40 dakikada tamamlayarak ikinci oldum. İlk defa katıldığım bu yarışmalarda tecrübesiz olamama karşın iyi bir performans sergileyerek 2’nci olarak tamamlamam benim için büyük bir başarıdır. Bu kulvarda artık bende varım ve uluslararası yarışmalarda ülkemi temsil etmek istiyorum dedi.