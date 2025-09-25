Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Belekcehan Belediyesi, 300 metreküplük içme suyu depolama merkezi yapımı için ihaleye çıkıyor. İhale 6 Ekim 2025 tarihinde elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

İhale 6 Ekim’de Yapılacak

Belekcehan Belediyesi Belediye Başkanlığı, içme suyu depolama merkezi yapımı için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19. maddesine göre açık ihale usulü ile yapım işi ihalesine çıkıyor. Teklifler yalnızca elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

İhale 6 Ekim 2025 Pazartesi günü saat 11.00’de Belekcehan Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

300 Metreküplük Depo İnşa Edilecek

İhale kapsamında 300 metreküplük bir içme suyu depolama merkezi yapılacak. İnşaat, belediyenin göstereceği alanda anahtar teslim götürü bedel üzerinden tamamlanacak. İşin süresi, yer tesliminden itibaren 45 takvim günü olarak belirlendi.

Sözleşmenin imzalanmasının ardından 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacak.

Katılım Şartları

İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek. Teklifler, anahtar teslim götürü bedel üzerinden verilecek ve geçici teminat, teklif bedelinin en az yüzde 3’ü oranında olacak. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemeyecek.

İsteklilerin ihale dokümanını EKAP üzerinden indirmesi ve tekliflerini e-imza ile imzalayarak sistem üzerinden göndermesi gerekiyor.

Ayrıntılı Bilgi EKAP’ta

İhaleye ilişkin idari şartname ve tüm ayrıntılar EKAP’ta yayımlandı. İhale kayıt numarası 2025/1577054 olarak açıklandı.