Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Vali Özkan, “Sevdiklerimize sağlıklı kavuşup trafik kurallarına uyalım, hız limitlerini aşmayalım, emniyet kemerimizi mutlaka takalım, araç kullanırken telefonla konuşmayalım" dedi.

Özkan yaptığı açıklamada, “Kıymetli vatandaşlarımız. Sevdiklerinizin gözünün yolda kalmaması için lütfen trafik kurallarına uyalım. Hızını düşür, kemerini tak, yola odaklan ki, yolun sonu eviniz olsun. Unutmayalım hayatla yarışılmaz” ifadelerini kullandı.