Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Yozgat artık oradan erişecek! Yozgat artık oradan erişecek!

Hayatla Yarışılmaz

Vali Özkan, “Sevdiklerimize sağlıklı kavuşup trafik kurallarına uyalım, hız limitlerini aşmayalım, emniyet kemerimizi mutlaka takalım, araç kullanırken telefonla konuşmayalım" dedi. 

Hayatla Yarışılmaz1

Özkan yaptığı açıklamada, “Kıymetli vatandaşlarımız. Sevdiklerinizin gözünün yolda kalmaması için lütfen trafik kurallarına uyalım. Hızını düşür, kemerini tak, yola odaklan ki, yolun sonu eviniz olsun. Unutmayalım hayatla yarışılmaz” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Hakan Demirbaş