İhtiyaç kredileri şu an yüzde 4.50 seviyesinin de altına geriledi. Peki, 24 ay vadeli 100 bin TL kredi çekmek isteyen biri, toplamda ne kadar geri ödeme yapacak? Faiz oranları daha da düşebilir mi? İşte kredi faizleriyle ilgili son dakika gelişmeleri...

Enflasyonla mücadele kapsamında Merkez Bankası’nın faiz oranlarını yükseltmeye başlaması ve sıkı para politikası adımları, son dönemde kredi faiz oranlarını yukarı çekmişti. Ancak, bankalar ihtiyaç kredilerinde ilk kez bir düşüş trendine girdi. Faiz oranları yüzde 4.50’nin de altına indi. Peki, bu düşüşün arkasındaki neden nedir?

Konuyla ilgili milliyet.com.tr’ye açıklamalarda bulunan Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, durumu şu sözlerle değerlendirdi: "Bu düşüşü mevsimsel faktörlere ve bayramla ilgili yapılan kampanyalara bağlıyoruz. Yılın ikinci çeyreğinin sonuna yaklaşırken, 9 günlük bayram tatili ilan edildi. Bu süre zarfında bankalar, ikinci çeyrek hedeflerini yakalamak için kredi kampanyaları düzenlemeye başladılar. 9 günlük tatil nedeniyle ihtiyaç sahiplerini harcamaya yönlendirmek istiyorlar. Bu nedenle bankalar, ilk 6 aylık hedeflerini yakalamak için ihtiyaç kredisi faiz oranlarını düşürdü. Şu an oranlar yüzde 4.50’nin altına çekilmiş durumda."

ŞU ANDA İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZLERİ BİR FIRSAT

Bunun yanında Merkez Bankası, iki dönemdir politika faizini sabit tutuyor. Bu da düşüşte etkili faktörlerden biri. Şu anda faiz düşüşlerini bayrama ve bankaların ilk 6 ay hedeflerine yönelik adımlar olarak değerlendirebiliriz. Bu fırsatı kaçırmadan ihtiyaç sahiplerinin indirimden faydalanmasını tavsiye ediyoruz.

100 BİN TL, 24 AY VADELİ KREDİNİN MALİYETİ NE?

İhtiyaç kredisi faiz oranları şu anda yüzde 3.50 ile 4.10 arasında değişiyor. 100 bin TL kredi çektiğinizde, toplamda 168 bin ile 175 bin TL arasında bir geri ödeme yapmanız gerekiyor. 24 ay vadeli kredilerde bu oranlarda geri ödeme yaparak kredi kullanabilirsiniz.

FAİZLER DAHA DA DÜŞER Mİ?

İhtiyaç kredisi faiz oranlarının kısa vadede daha fazla düşmesi beklenmiyor. Bu, dönemsel ve bankaların hedeflerini yakalamak için yaptıkları özel bir kampanya. Yakın dönemde daha fazla düşüş beklemiyoruz. Ekim ayından itibaren Merkez Bankası’nın faiz düşüşü kararlarını konuşmaya başlayacağız. Böylece bankalarda ihtiyaç kredisi faizleri yeniden düşebilir.

İHTİYAÇ KREDİLERİNDE VADE SÜRELERİNDE DEĞİŞİM OLUR MU?

Evet, vade sürelerinde de değişim bekliyoruz. Para politikasının öngörülebilir olmasıyla birlikte ihtiyaç kredilerinde vade sürelerinde bir değişim söz konusu olabilir. Şu anda bankalar 36 ay vadeli kredi vermeye başladı. Yıl sonuna kadar 48 ay vadeli kredileri konuşmaya başlayacağız. Hatta 2025-2026 itibarıyla 60 ay vadeye kadar ulaşan kredilerden söz ediyor olacağız.