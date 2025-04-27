Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Yozgat'ta 27 Nisan Pazar günü gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Sıcaklıkların 3°C ile 14°C arasında değişmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Yozgat'ta 27 Nisan Pazar günü gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı uyarısını yaptı. Sıcaklıkların 3°C ile 14°C arasında değişmesi beklenirken, haftanın ilerleyen günlerinde hava daha sakinleşecek ve sıcaklıklar 2°C ile 17°C arasında seyredecek.

YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ:

27 Nisan Pazar: Gök gürültülü sağanak yağış, sıcaklık 3°C ile 14°C arasında.

28 Nisan Pazartesi: Bulutlu havanın ardından parlak gökyüzü, sıcaklık 2°C ile 11°C arasında.

29 Nisan Salı: Bulutlu ve güneşli, sıcaklık 2°C ile 12°C arasında.

30 Nisan Çarşamba: Yer yer güneşli, ardından hava bulutlanıyor, sıcaklık 4°C ile 15°C arasında.

1 Mayıs Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağış, sıcaklık 7°C ile 15°C arasında.