Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, elektrikli araç kullanımını teşvik etmek amacıyla Yozgat dahil 81 ilde kapsamlı bir düzenleme yaptı.

Bakanlık, apartman ve site önlerine elektrikli araç şarj üniteleri kurulmasını kolaylaştıracak yeni genelgeyi tüm illere gönderdi.

"YEŞİL DÖNÜŞÜMÜ BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Daha temiz bir çevre ve çevre dostu ulaşım için apartman ve sitelerde elektrikli araç şarj ünitelerinin yaygınlaşmasını sağlıyoruz. Genelgemizi 81 ilimize gönderdik. 2053 Net Sıfır Emisyon hedefimize ulaşacak ve yeşil dönüşümü hep birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı.

ORTAK ALANLARDA KOLAYLIK SAĞLANACAK

Genelgeye göre, apartman ve sitelerde ortak alanlarda elektrikli araç şarj ünitelerinin kurulumu için kat maliklerinin çoğunluk kararı yeterli olacak. Bağımsız bölümlerde kurulacak üniteler için ise çoğunluk kararı aranmayacak. Ayrıca, inşaat ve ruhsat gerektirmeyen bu ünitelerin kurulum işlemleri "ortak alanlarda inşaat yapılması" olarak değerlendirilmeyecek, bu nedenle maliklerin beşte dördünün rızasına ihtiyaç duyulmayacak.

YÖNETMELİK UYGUNLUĞU ZORUNLU

Şarj ünitelerinin kurulumu sırasında mevcut elektrik tesisatında herhangi bir değişiklik yapılmaması ve diğer bağımsız bölümler ile ortak alanların etkilenmemesi şartıyla, kat malikleri kurulu kararına gerek duyulmayacak. Ayrıca, tüm kurulum işlemleri elektrikle ilgili mevzuata ve Şarj Hizmeti Yönetmeliği'ne uygun olacak.

TİCARİ İSTASYONLAR KAPSAM DIŞINDA

Kat malikleri haricinde site veya apartman dışına hizmet vermek amacıyla kurulacak ticari elektrikli araç şarj istasyonları bu düzenlemenin dışında kalacak. Bu tür istasyonlar, ayrı düzenlemelere tabi olacak.