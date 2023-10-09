Tahmini Okuma Süresi: dakika

Ziyarette Aydıncık Kadın Girişimi İşletme ve Üretim Kooperatifini ziyaret eden ekip, doğal taşları yakından görme fırsatı buldu.

Ametist taşından çeşitli süs eşyaları ve takılar yapılırken, sağlık açısından da önemli yararları bulunduğunu belirten Aydıncık Kadın Girişimi İşletme ve Üretim Kooperatifi Başkanı Nimet Türker, “Türkiye’nin farklı yerlerinden gelen arkadaşlarımız gönüllülük faaliyetleri kapsamında ziyaretlerini gerçekleştirdiler. Bu kapsamda Aydıncık Kültür Evinde Ametist ve Doğal Taşlarımızla işlediğimiz ürünleri yakından görüp bilgi aldılar. Gönüllü gençlere başarılar diliyorum “dedi.

Türker, yörede çıkan taşlar içerisinde en değerlisinin ametist taşı olduğuna vurgu yaparak, “Onun yanı sıra orijinal akik taşlarımız var, kalsedon, jasper taşları az da olsa çıkmaktadır. Biz onların hepsini işliyoruz, kişiye özel takılar üretiyoruz. Buradaki bayanlar taş işlemeye geldiklerinde bir daha gitmek istemiyorlar. Taşın pozitif enerjisi de bilimsel olarak kanıtlandı. Şifalı yönleri vardır. Ametist taşının vücuttaki negatif elektrik yükünü aldığı ve pozitif enerji verdiği bilinmektedir’’ şeklinde konuştu.

“ÇOK GÜÇLÜ ENERJİYE SAHİP”

Türker, “Mor yakut olarak da bilinen Ametist taşının, çok güçlü enerjiye sahip. Çok güzel görsele sahip olması nedeniyle de tercih ediliyor. İlçemizle birlikte Yozgat'ın birçok dağlık bölgelerinde varlığı görülen Ametist taşının vücuttaki fazla ve atık sayılabilecek lüzumsuz elektriği kendine toplayarak, vücut direncini, gücünü arttırıyor. Vücuttaki veya bulunduğu mekandaki negatif enerjiyi pozitif enerjiye çevirdiği bilinen Ametist taşının etrafına yaydığı enerjiden dolayı sürekli taşınması gerekiyor. Çünkü sinir sistemini etkilediğinden dolayı stres ve zihinsel yorgunluğa iyi gelir böylece zinde kalınmaya faydalı olur. Hafıza gücünü harekete geçirir, bu nedenle sınava girecek öğrencilere özellikle tavsiye edilmektedir, uykusuzluğa, uyuşukluğa da iyi gelmektedir'' dedi. (Selma Şahin)