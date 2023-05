6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin en büyük yıkımı yaptığı Hatay Amik Ovası'nda her şeye rağmen tarımsal üretim durmuyor. Türkiye’nin en önemli tahıl ambarlarından ovada buğday hasadının ardından saman balyalama dönemi başladı. Geride kalan ekin sapları traktörün arkasına bağlanan balya makinesi ile preslenip balya haline getirilip araziye sıra sıra bırakılıyor. Yaklaşık 30 kilogram ağırlığındaki binlerce balya işçiler tarafından sıcak havaya rağmen tırlara istifleniyor. Bir diğer şekilde ise saman boş bir araziye dökülüp, burada pres makinesi ile balya haline getirilip platform yardımıyla tıra yükleniyor. Tarladan tonu bin 500 liraya çıkan saman tır ve kamyonlarla Türkiye'nin her bölgesine gönderiliyor. Hem arazide hem de pres makinesiyle yapılan balyalama çalışmaları dron ile de görüntülendi.

"TONU BİN 500 LİRA"

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinden Amik Ovası'na buğday hasadına gelen Cuma Kurtoğlu, "3 biçerdöver ve pres makinemizle buraya geldik. Saman paketliyoruz. Bu sene buğday verimli saman da öyle. Balyalar başta; İzmir, Ankara, İstanbul ve Karadeniz Bölgesi'ne gönderiyoruz. Daha doğrusu her yere gidiyor. Geçen yıl 500 bin balya yapmıştık, bu yılki hedefimiz 1 milyon balya. Çiftçinin buğdayını biçiyoruz, sonra samanı bu alana döküp balya yapıyoruz. Samanın buradan tonu bin 500 liraya çıkıyor. Maliyetler de yüksek ama atlatacağız. İşimiz çok zor, sıcakta çalışıyoruz. 27 personelimizle buradayız hem üreticiyi hem de çiftçiye destek veriyoruz. Hatay'dan sonra Gaziantep, Yozgat, Kayseri ve Sivas'a doğru gideceğiz" dedi.

"ÜRETMEK ZORUNDAYIZ"

Saman çuvallayan çiftçi Ersin Yıldız, "İki haftadır buğdaylar biçilmeye başlandı. Biz de hayvanlarımız için saman basıyoruz. Hava sıcak zor şartlarda çalışıyoruz. Sıcakla birlikte saman üzerinize yapışıyor. Depremde köylerimiz hasar gördü ama biz üretmek zorundayız. Herkes hayvanını satarsa ne yapacağız" diye konuştu. İHA