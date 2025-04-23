Tuzla’da E5 karayolu Kocaeli istikametinde ilerlemekte olan bir tırın dorsesi, köprülü kavşağın betonuna takılarak yolda sıkıştı. Sıkışan tırı kurtarmak için başlatılan çalışmalar nedeniyle E5 karayolu ve yanyol trafiğe kapatıldı. Yolda oluşan kilometrelerce uzunluktaki araç kuyruğu havadan görüntülendi.

Tuzla’da E5 karayolu Kocaeli istikameti Tuzla Köprüsü mevkiinde iddiaya göre, 21 Nisan günü akşam saatlerinde ilerlemekte olan 06 COR 333 plakalı Mercedes markalı tırın dorsesi, köprülü kavşağın betonuna takılarak sıkıştı.

Seyrine devam edemeyen tır nedeniyle, tırın sıkıştığı yanyoldaki trafikte aksamalar yaşandı. İstanbul’dan Yozgat’a gitmek için yola çıkan ve köprü altında sıkışan tırı kurtarmak için ekipler tarafından bugün çalışma başlatıldı. Tırı kurtarmak için köprünün alt kısmındaki beton parçanın bir kısmı vinç ile alınarak köprünün üstündeki yola koyuldu.

Çalışmalar nedeniyle E5 karayolu Kocaeli istikameti Tuzla Köprüsü mevkiinde ana yol, yan yolun bir kısmı ve köprünün üstündeki yolun iki şeridi trafiğe kapatıldı. Yolda ilerleyemeyen araçların yolun gerisindeki yanyola girmesi nedeniyle yanyolda da yoğun trafik oluştu. Yolda kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştuğu gözlendi.

Köprünün altında sıkışan tırı kurtarma çalışmaları ve yolda oluşan kilometrelerce araç kuyruğu havadan görüntülendi.