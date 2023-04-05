Yozgat Müftülüğü tarafından yapılan paylaşıma göre Zekât İşleri Daire Başkanı Turgut Erhan Yozgat’a gelecek.

VAAZ VERECEK

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde doğan Zekât İşleri Daire Başkanı Turgut Erhan Yozgat’a gelerek vaaz verecek.

Yozgat Müftülüğü’nün yaptığı paylaşıma göre Başkan Turgut Erhan Yozgat Çapanoğlu Cami’nde (Ulu Cami) vaaz verecek.

7 Nisan Cuma günü saat 12.10’da Yozgat’a gelecek olan Başkan Erhan “Ulu Cami Vaazları” verecek.

​TURGUT ERHAN KİMDİR?

1969 yılında Yozgat Akdağmadeni ilçesinde doğan Başkan Erhan, İlkokulu Saraykent/Çiçekli Köyünde okudu. İlkokuldan sonra iki yıl süreyle özel hocalardan (Geleneksel Eğitim Metoduyla) Kur'an-ı Kerim ve Arapça dersleri aldı. Yozgat/Sorgun İmam-Hatip Lisesinin orta kısmını okuduktan sonra Ankara-Mamak İmam-Hatip Lisesinden 1990 yılında mezun oldu.

1995 yılında Kayseri Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. 1991 yılından itibaren Kayseri-Hacılar Karpuzsekisi Köyü Gerbula Çiftliği Cami'inde ve Merkez Armutluk Cami'inde İmam-Hatip olarak görev yaptı. Askerliğini İzmir Narlıdere'de tamamladı.

1997-1999 yıllarında Konya Dini Yüksek İhtisas Merkezinde okudu. İhtisas eğitimi yıllarında Konya merkez camilerinde ve kısa sürelerle de olsa Van ve Manisa'da geçici merkez vaizliklerinde bulundu.

1999-2003 yıllarında Şırnak-Güçlükonak İlçe Müftülüğü yaptı. 2003-2007 yıllarında Hollanda/Alkmaar da Din Görevlisi olarak bulundu. Yurt dışı görevi dönüşü bir süre Kayseri Merkez Vaizliği yaptı. Kayseri Merkez Vaizi iken aynı ilin Yahyalı ilçesine 2007 yılında İlçe Müftüsü olarak atandı. Ardından 2011-2015 yıllarında Talas İlçe Müftüsü olarak görev yaptı. Daha sonra Batman İl Müftüsü olarak atandı.

12.11.2021 tarihinde Zekât Hizmetleri Daire Başkanı olarak atanan Erhan evli ve iki çocuk babasıdır. Haber Merkezi