Yozgat’ın nohutu Bozok Organize Sanayi Bölgesi’nde leblebiye dönüştürülecek.

Kadışehri Kadın Girişimi Üretim ve İşleme Kooperatifi’nin “Bozkırdan Gelen Lezzet Kadınlara Emanet” projesi imza protokolünde açıklamada bulunan Yozgat Valisi Ziya Polat, en çok nohut üreten illerden olan Yozgat’ı fabrika ile müjdeledi.

Yozgat Bozok Organize Sanayi Bölgesi’nde nohut fabrikası kurulacağı bilgisini paylaşan Vali Polat, fabrikada Yozgat nohutunun leblebiye dönüştürüleceğini söyledi.

Yozgat’ın en çok nohut üreten illerden olmasına rağmen leblebiye çevrilemediğine dikkat çeken Polat, bu eksikliğin giderileceğini aktardı.

Yetkililerle, Bozok Organize Sanayi Bölgesi’nde leblebi fabrikası yapılması için anlaşma imzaladıklarını duyuran Polat, yakında temellerin atılacağını dile getirdi. Melike Aslı Arslan/Sema Nur Koçaker