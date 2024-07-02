Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı yaz okulu hakkında duyuru yayınlandı.

Bozok Üniversitesi Yaz Okulu dersleri ön kayıt ve kesin kayıt işlemleri online olarak (https://obs.bozok.edu.tr/ adresinden “Kayıt Yenileme → Ders Seçme” işlemleri başlığından) yapılacak.

Bozok Üniversitesinden yapılan açıklamada, “Diğer üniversitelerin öğrencileri https://obs.bozok.edu.tr/Ogrenci/Ogr0228/Default.aspx?lang=tr-TR adresindeki ‘Misafir Öğrenci Ön Başvuru Formu’ üzerinden ‘İlk Giriş’ uygulaması ile OBS kullanıcısı oluşturmaları gerekmektedir. Ön kayıtlar 02 Temmuz 2024 ve 07 Temmuz 2024 tarihleri arasında, kesin kayıtlar ise 09 Temmuz 2024 ve 12 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacaktır. Yaz okulu ücretleri kesin kayıt haftasında Halk Bank şubelerinden, öğrenci numaraları ile sistem üzerinden yatırılacaktır. Yapılan ödemeye dair bir belge ibrazı istenmeyecektir. Ancak, ihtiyaç durumunda ibraz edebilmeleri için ödeme belgesinin öğrencilerimiz tarafından muhafaza edilmesi gerekmektedir. Yaz okulunda bir dersin açılabilmesi için ekli listede belirtilen sayılarda en az öğrencinin ön kayıt ve kesin kayıt yaptırması gerekmektedir. Aksi durumda ders açılmayacaktır. Kesin kayıt tarihlerinde açılması için yeterli sayıya ulaşmayan derslerden öğrencinin talep etmesi durumunda yeterli sayıya ulaşarak açılan derslere geçiş işlemi yapılabilir. Kesin kayıt tarihlerinde yeterli sayıya ulaşıp açılan bir dersten öğrencinin çekilme talebi kabul edilmeyecek ve yaz okulu ücreti iade edilmeyecektir. Üniversitemiz öğrencilerinin 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Yaz Okulunda açılmayan dersleri diğer üniversitelerin yaz okullarından alabilmeleri için ilgili yönergede geçen, öğrenci, yaz okulunda kaydolmak istediği dersin kayıtlı bulunduğu akademik biriminde açılmaması durumunda, üniversitenin diğer akademik birimlerinden ya da diğer yükseköğretim kurumlarından ders alabilir. Bu durumda, diğer yükseköğretim kurumlarının yaz okullarından ders almak isteyen öğrenciler öncelikle ilgili bölüm/program başkanlıklarına almak istedikleri ders içerikleri ile birlikte başvuru yapar. Birim muafiyet ve intibak komisyonu dersin uygunluğuna karar verir. Komisyon onayı alınmadan alınan dersler geçersiz kabul edilir hükümlerine göre işlem yapılması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.