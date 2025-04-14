İmza törenine Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan başta olmak üzere, Boğazlıyan Kaymakamı Aydın Yanık, Belediye Başkanı Gökhan Coşar, İl Genel Meclisi Başkanı Adnan Ünal, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, OSB Bölge Müdürü Olcaytuğ Orhan, ORAN Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker ve ORAN Yozgat İl Temsilcisi Doğu Sezen katıldı.

“Demiryolu İltisak Hattı Projesi” ve “Atıksu Arıtma Tesisi Fizibilite Projesi”, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından sağlanan yüzde 75’lik hibe desteğiyle hayata geçirilecek.

Demiryolu İltisak Hattı Projesi’nin 12 ay içerisinde tamamlanması planlanıyor. Proje ile OSB'deki firmaların lojistik maliyetlerinin düşürülmesi, ihracat kapasitesinin artırılması hedefleniyor. Özellikle gıda, tekstil ve lityum batarya üretimi yapan işletmelerin projeden büyük ölçüde fayda sağlaması bekleniyor.

10 ayda tamamlanacak Atıksu Arıtma Tesisi Fizibilite Projesi ise hem çevre kirliliğini önlemeyi hem de arıtılan suyun sanayi tesislerinde yeniden kullanılmasını amaçlıyor. Bu sayede firmaların su giderlerinde önemli bir tasarruf sağlanması öngörülüyor.

Her iki proje de ORAN tarafından sağlanan yüzde 75 hibe desteği ile yürütülecek. Yapılan yatırımlar sayesinde Yozgat Fuat Oktay OSB’nin cazibesinin artması ve yeni yatırımların bölgeye çekilmesi bekleniyor.

Vali Özkan, projelerin önemine değinerek, “Desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır’a, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.