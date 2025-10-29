Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelinde görev yapacak 1250 arama-kurtarma personeli alımı için harekete geçti.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi ilanla birlikte başvuru şartları, illere göre dağılım ve sürece dair detaylar kamuoyuna duyuruldu.

Yeni alımlarla, Türkiye’nin afet müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi ve sahada etkin müdahale süresinin kısaltılması hedefleniyor. AFAD, toplam 77 teknikeri ve 1173 teknisyeni 4/B sözleşmeli personel statüsünde istihdam edecek.

Yozgat da Kadroda

Alım yapılacak iller arasında Yozgat da yer alıyor. Yozgat’a 1 arama-kurtarma teknisyeni kadrosu ayrıldı. Öte yandan, büyükşehirlerde ve afet riskinin yüksek olduğu bölgelerde daha fazla personel istihdam edilecek. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Erzurum, Samsun ve Van gibi iller, yeni personelin konuşlandırılacağı merkez üsler olacak.

Başvuru Şartları

AFAD’a başvuru yapacak adayların aşağıdaki koşulları taşıması gerekiyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi kapsamındaki suçlardan hüküm giymemiş olmak; devletin güvenliği, anayasal düzene veya milli savunmaya karşı işlenen suçlardan ceza almamış olmak.

Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin bulunmaması.

30 yaşından gün almamış olmak (11 Kasım 1996 ve sonrası doğanlar).

En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Boy-kilo şartı:

Erkekler: 1.65 – 1.90 m

Kadınlar: 1.60 – 1.85 m

Boy ve kilo farkı (+/- 10 kg) sınırını aşmamak.

Her türlü arazi ve iklim koşulunda görev yapabilecek fiziksel yeterliliğe sahip olmak.

Fiziksel, ruhsal, görsel ve işitsel engeli bulunmamak.

Başvurular tek il ve pozisyon için yapılabilecek.

Hâlen 4/B sözleşmeli kamu personeli olanlar, sözleşmelerini sonlandırdıysa başvuru öncesi en az 1 yıllık bekleme süresini tamamlamış olmalı.

Başvuru Süreci ve Takvimi

Başvurular e-Devlet üzerinden AFAD Kariyer Kapısı aracılığıyla yapılacak. Başvuru ekranı ve tarihleri önümüzdeki günlerde AFAD’ın [resmî internet sitesi](https://www.afad.gov.tr) ve Resmî Gazete üzerinden ilan edilecek.

Başvuru süreci tamamlandıktan sonra adaylar şu aşamalardan geçecek:

Ön değerlendirme

Fiziki yeterlilik testi

Sözlü sınav

Boy ve kilo ölçümleri, uygulama sınavı öncesinde yapılacak; şartları sağlamayan adaylar bir sonraki aşamaya alınmayacak.

AFAD’tan Güçlü Kadro Hamlesi

AFAD yetkilileri, yeni personel alımıyla birlikte Türkiye genelinde arama-kurtarma kapasitesinin önemli ölçüde güçleneceğini belirtti. Yeni ekipler, deprem, sel, yangın ve diğer doğal afetlere hızlı ve etkili müdahale için özel eğitimlerden geçirilecek.

Yetkililer, başvuru süreci ve şartlarla ilgili tüm detayların AFAD’ın resmî internet sitesi ile İçişleri Bakanlığı duyurularında yayımlanacağını duyurdu.

İlan başvurusunun 5-11 Kasım 2025 tarihleri arasında alınacağı söylendi.