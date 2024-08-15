Yeniden Refah Partisi Yozgat İl Başkan Yardımcısı Hasan Bilir, Yozgat'a çevre yolu şart olduğunu söyledi.

Başkan Yardımcısı Hasan Bilir, “18 Temmuz 2000 Yozgat Yerel Basının Haberine göre. Yozgat’a çevre yolu yapımı ekonomiyi etkileyeceği gerekçesi ile gündemden kaldırıldı” dedi.

Bilir yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Yıl olmuş 2024 hala Yozgat’ın çevre yolu projesi raftan inerek gündeme alınmadı. Neden ey AKP. Hani Yozgat sevdalısıydınız ya. Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'ın Yozgat'a gerçekleştirdiği ziyarette verdiği Çevre Yolu sözünün üzerinden 12 yıl geçti ancak projede beklenilen adımlar atılmadı. Halada atılmıyor. Neden. Trafik yoğunluğu nedeniyle mevcut yol, ihtiyacı karşılayamayacak durumda. Trafik akışının sağlanması ve Yozgat’ın gelişimi açısından çevre yolu şart oldu. Yozgat’ın ortasından geçen E-88’te trafik yoğunluğu her geçen gün artmaya devam ediyor. İktidar yapmamakta direniyor. AK Parti, yoğunlaşan trafiği görmemezlikten geliyor. Yozgat’ı geliştirip, marka şehir yapacaktınız. Yozgat’ın gelişimi açısından çevre yolu ihtiyaç. İhtiyaçtan öte zorunlu. Yozgat’ın gelişip, kalkınması için elzem gösterilen projeler arasında bulunmasına rağmen aradan geçen uzun yıllara rağmen neden raftan hala inmiyor. Yeniden Refah Partisi Yozgat İl Teşkilatı olarak, Çevre Yolu konusunda beklenilen adımların atılması bekliyoruz. Büyük Türkiye, yaşana bilir Yozgat için.”