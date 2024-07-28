Yozgat Valiliğince düğünlerde silahla havaya ateş açılması sonucu meydana gelebilecek olayları önlemek amacıyla uyarıda bulunuldu.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Mutluluğunuza gölge düşürmeyin. Değerli vatandaşlarımız, sorumsuzca davranıp silah atarak kimsenin hayatını karartmayın. Havaya silah atmak gibi sorumsuz bir davranışla insanların hayatını tehlikeye sokan, yaralanma, can ve mal kayıplarına sebep olan kişilere hep birlikte dur diyelim. Toplum hayatının kurallarına uymayanları lütfen 112’ye bildirelim” denildi.

Yapılan açıklamanın devamında, “Düğün sezonunda bazı vatandaşlar düğünden gerek kurusıkı tabanca ile gerekse de gerçek tabanca ile havaya bilinçli-bilinçsiz ateş etmektedir. Havaya ateş edilen bu silahlardan çıkan mermiler kimi zaman düğünde bulunan kişileri yaralamakta olduğu gibi kimi zamanda bir kişinin hayatına mal oluyor” ifadelerine yer verildi.

ATEŞ ETMENİN CEZASI NEDİR?

“Meskûn mahalde silâh atmak” suçu, Türk Ceza Kanununun “Kabahatler” başlıklı üçüncü kitabının 551 inci maddesinde yeralmakta ve bu suçu işleyenlerin elli liraya kadar hafif para cezası bulunur.

KURU SIKI TABANCAYLA ATEŞ ETMENİN CEZASI NEDİR?

Kuru sıkı tabanca ile havaya ateş etme eyleminin 5237 sayılı TCK.nun 170/1-c madde ve fıkrasında tanımlanan ve içinde silah öğesi bulunan suç tipine uygun bulunmadığı, 5236 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 36/1. madde ve fıkrasında tanımı yapılan gürültüye neden olma kapsamında olup idari yaptırımı gerektirdiği gözetilmeden, yazılı şekilde genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçundan hüküm kurulması bozma nedenidir (Yargıtay 8.Ceza Dairesi – Karar : 2018/8665).

Ateşlenebilen bir silahın işlevine uygun ve sonuç doğurmaya elverişli bulunmayan “kuru-sıkı” olarak tabir edilen tabanca ile yerleşik yerde ateş etme şeklindeki eylem, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 36/1. madde ve fıkrasında tanımı yapılan gürültüye neden olma kapsamında olup, idari yaptırımı gerektirdiği ve anılan Yasa’nın 18/1. madde ve fıkrası hükmü gözönüne alındığında mülkiyetin kamuya geçirilmesinin de mümkün olmadığı gözetilmeden, eylemin nitelendirilmesinde yanılgıya düşülerek sanığın 5237 sayılı Türk ceza Kanunu’nun 170/1-c maddesi uyarınca cezalandırılmasına ve “kuru-sıkı” mermilerin de ladesi yerine müsaderesine karar verilmesi, bozma nedenidir (Yargıtay 8. Ceza Dairesi – Karar: 2009/3413).