Uzay Keşif Topluluğu Derneği (UKET) tarafından derin uzayda sürdürülebilir bir uzay yaşamı kurgulanması amacıyla düzenlenen "Yeni Dünya: Derin Uzay Kolonisi Fikir ve Tasarım" temalı yarışmada, Yozgat Bozok Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin oluşturduğu PERMİA Takımı, katıldıkları tasarımla birinci oldu.

Gezegen yörüngelerinde ya da uzayda yeni yaşamlar kuracak ilk ekip için sürdürülebilir bir uzay istasyonu kurgulanmasının hedeflendiği yarışmada, öğrenciler "Derin Uzay Yaşam Kolonisi" adlı projeleriyle birincilik ödülünü Bozok Üniversitesine kazandırdı.

Geçen yıl aynı topluluğun düzenlediği yarışmada, öğrenciler Metehan Bağçeci ve Engin Ölmez’den oluşan danışmanlığını ise yine Araştırma Görevlisi Dr. Sadakat Safiyye Mumcuoğlu Türker’in yaptığı MBENG Takımı ile birincilik ödülünü kazanırken, bu yıl da Enes Can İbiş ve Lokman Ürküt’ten oluşan PERMİA Takımıyla birinciliği elde ederek başarılarını perçinledi.

Tasarlanan projede, derin uzay boşluğunda 5 bin kişinin yaşamını destekleyecek sosyal, işlevsel ve barınma ihtiyaçlarını karşılayacak sürdürülebilir toplu bir yaşam modülü oluşturuldu.

Proje tasarımında, gelişen teknoloji ve nüfus yoğunluğu neticesinde hastalıkların artışı, hava, su kirliliği sonucunda oksijen yetersizliği, açlık savaşları gibi olumsuz durumlardan dünyada bir kaos olacağı düşünülmüş buna bağlı olarak distopik bir ortamdan yeni bir yaşam sunan ütopik bir ortama geçiş süreci değerlendirildi.

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, elde edilen bu başarının Mustafa Kemal Atatürk’ün "İstikbal göklerdedir" düsturundan ilerleyen Türk gençliğinin bir yansıması olduğunu dile getirdi.

Yaşar, Türkiye’nin çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşması için uzay ve havacılık teknolojilerinde elde edilen başarıların önemli olduğunu vurgulayarak, başarılarıyla bizleri gururlandıran takım danışmanı ve takım üyelerini tebrik etti.