Yerköy Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı’nda yapım çalışmaları sona geldi.

Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan, Yerköy’e değer katacak projenin açılışı için gün saydıklarını söyledi.

Başkan Arslan yaptığı açıklamada, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ile Yerköy Belediyemizin işbirliğinde yapımı devam eden ‘Yerköy YHT Garı’ projemizin bir an evvel tamamlanması için Belediye personelimiz ve araçlarımız ile çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Yakında yapımı tamamlanacak Yerköy YHT Garımızın ilçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.