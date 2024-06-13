14 Haziran 2024 Cuma günü saat 06.00’dan itibaren 16 Haziran 2024 Pazar günü saat 05.00’a kadar; kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların arada kalan girişler dahil seyirlerine kısıtlama getirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, “İçişleri Bakanlığımızın Trafik Tedbirleri Genelgesi kapsamında; Kurban Bayramı tatili ile özellikle büyük şehirlerimizden diğer şehirlerimize ve turizm bölgeleri istikametine taşıt trafiğinin büyük oranda yoğunlaşabileceği göz önünde bulundurularak, trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve ölümlü/yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla 14 Haziran 2024 Cuma günü saat 06.00’dan itibaren 16 Haziran 2024 Pazar günü saat 05.00’a kadar; kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların arada kalan girişler dahil seyirlerine kısıtlama getirilmiştir” denildi.

Yayınlanan genelgenin detaylarında şu bilgilere yer verildi: “Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı hakkındaki 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 254. maddesinde karayollarında trafik düzenini sağlamak ve denetlemek İçişleri Bakanlığının görev ve yetkileri arasında sayılmıştır.

2024 yılı Kurban Bayramı tatili ve 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının sona ermesinin aynı döneme rastlaması nedeni ile vatandaşlarımızın 14-15 Haziran 2024 tarihlerinde özellikle büyük şehirlerimizden diğer şehirlerimize ve turizm bölgeleri istikametine gidebileceği ve taşıt trafiğinin büyük oranda yoğunlaşabileceği göz önünde bulundurularak trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve ölümlü/yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla 14 Haziran 2024 Cuma günü saat 06.00'dan itibaren 16 Haziran 2024 Pazar günü saat 05.00'a kadar;

D-100 karayolu ve Anadolu (04) otoyolu Batı-Doğu istikametine;

İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Karabük, Çankırı, Kastamonu, Çorum, Amasya ili katılımlarından,

D-575 karayolunda, Yalova ilinden itibaren,

D-650 karayolunda, Bilecik ili Bozüyük ilçesinden itibaren

D-655 karayolunda, Düzce ilinden itibaren

D-750 karayolunda, Zonguldak ili Devrek ilçesinden itibaren,

D-755 karayolunda, Karabük ilinden itibaren,

D-765 karayolunda, Kastamonu ve Çankırı illerinden itibaren,

D-795 karayolunda, Çorum ilinden itibaren,

D-750 karayolunda ve Anadolu otoyolunda Gerede istikametine Ankara ilinden itibaren,

Ankara-Kırıkkale-Samsun ili istikametine;

Ankara, Kırıkkale, Çorum, Amasya ili katılımlarından,

D-200 karayolunda, Ankara ilinden itibaren,

D-765 karayolunda, Kırıkkale ilinden itibaren,

D-765 karayolunda, Yozgat ilinden itibaren,

Antalya ili istikametine;

D-650 karayolunda, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ve Burdur ili katılımlarından itibaren,

D-300 Karayolunda, Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar ili katılımlarından itibaren,

İzmir ili istikametine;

05 (Gebze-İzmir) otoyolunda, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa katılımlarından itibaren,

D-300 Karayolunda, Ankara, Afyonkarahisar, Uşak, Manisa ili katılımlarından itibaren,

D-550 karayolunda, Çanakkale ilinden itibaren, kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların arada kalan girişler dahil seyirlerine izin verilmemesi trafik düzeni ve güvenliğine katkı sağlayacaktır.

Ancak tedarik süreçlerinin aksamaması için; yaş sebze/meyve, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tibbi malzeme, posta/süreli yayın, kurbanlık ile akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtların öncelikle ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izin verilecektir.

Bu kapsamda 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi doğrultusunda ilgili il valileri tarafından gerekli kararların ivedilikle alınarak uygun vasıtalarla kamuoyuna duyurulması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara ilgili mevzuat kapsamında idari işlem yapılması hususunda; Bilgilerini gereğini önemle arz ve rica ederim.”