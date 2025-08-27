Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerde yaşam kalitesini arttırmak amacıyla Kızık Mahallesi çıkışından başlayıp Kayseri-Felahiye yoluna bağlanan 6 kilometrelik 30 milyon lira maliyetle yol yenileme projesiyle hem ulaşım konforunu hem de güvenliği arttırıyor.

Günde yüzlerce aracın kullandığı bu önemli bağlantı yolu, Kayseri merkez ile Felahiye ve Özvatan ilçelerinin yanı sıra, Yozgat’a bağlı Çandır ve Çayıralan ilçelerine kısa mesafeli ulaşım imkânı sunuyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın öncülüğünde kırsal mahallelere yönelik ulaşım yatırımları 2025 yılında da hız kesmeden sürüyor.

Yolun, artan trafik yükünü karşılayacak şekilde daha konforlu ve güvenli hale getirilmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda Kocasinan ilçesine bağlı Kızık Mahallesi çıkışından başlayıp Kayseri-Felahiye yoluna bağlanan ve bölge halkı tarafından "Kızık Rampası" olarak bilinen yaklaşık 6 kilometrelik güzergâhta kapsamlı yol yenileme çalışmalarına başlandı.

Proje kapsamında mevcut asfalt, özel asfalt kazıma makineleriyle yerinden sökülüyor. Kazınan malzeme, bölgedeki kırsal arazi yollarının iyileştirilmesinde değerlendirilerek geri dönüşüme kazandırılıyor. Ardından altyapı ve üstyapı çalışmaları, yağmursuyu drenaj yapılarının inşası ve asfalt serimi etaplarıyla proje tamamlanacak.

Yaklaşık 30 milyon liralık yatırım bedeliyle hayata geçirilen proje, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin hem şehir merkezinde hem de kırsalda sürdürdüğü nitelikli ulaşım projelerinin önemli bir ayağını oluşturuyor.