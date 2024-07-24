Vali Özkan, yatırımlar hakkında bilgiler verdi.

Özkan, “Ulaştırma – haberleşme sektöründe, 29,4 milyar lira proje bedelli 47 adet proje, tarım sektöründe, 27,7 milyar lira proje bedelli 93 adet proje, enerji sektöründe, 381,7 milyon lira proje bedelli 7 adet proje, eğitim sektöründe, 2,2 milyar lira proje bedelli 29 adet proje, sağlık sektöründe 614,7 milyon lira proje bedelli 6 adet proje, konut sektöründe 6,2 milyon lira proje bedelli 1 adet proje, diğer kamu hizmetleri-iktisadi sektöründe, 696 milyon lira proje bedelli 3 adet proje, diğer kamu hizmetleri-sosyal sektöründe 2,4 milyar lira proje bedelli 51 adet proje olmak üzere, 63 milyar lira proje bedelli, toplam 337 proje uygulanmaktadır.

Projelerin 2024 yılı ödeneği 6,1 milyar lira olup;

2024 yılı 1’inci Dönem sonu itibariyle: Ulaştırma-haberleşme sektöründe 291,8 milyon lira, tarımda 417,6 milyon lira, enerjide 1,6 milyon lira, eğitimde 458,7 milyon lira, sağlıkta 28,4 milyon lira, konut sektöründe 1,5 milyon lira, diğer kamu hizmet-sosyal sektöründe 316,6 milyon lira, diğer kamu hizmetleri-iktisadi sektöründe 96,5 milyon lira olmak üzere, 1,6 milyar lira harcama yapılmış olup nakdi gerçekleşme oranı yüzde 28,65’tir. 237 projeden, 21 adeti tamamlanmış, 147 adet projede çalışmalar devam etmekte, 43 proje ihale aşamasında olup, 26 projeye başlanılmamıştır” ifadelerini kullandı.

Özkan’ın konuşmasının ardından, toplantıda yatırımcı kurum ve kuruluş temsilcileri, yatırımları ve çalışmaları hakkında bilgiler verdi.