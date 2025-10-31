Proje, ilçedeki trafik yoğunluğunu azaltarak daha güvenli ve hızlı ulaşım imkânı sunmayı hedefliyor.

Belediye ekipleri, Dr. Şevket Bağcı Caddesi’nden başlayarak Eski Küçükköhne yolu üzerinden Sivas–Ankara Bulvarı’na ulaşımı sağlayacak güzergâhta altyapı, genişletme ve zemin güçlendirme çalışmalarını yürütüyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, projenin şehir içi trafik akışına önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Başkan Ekinci, yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti: “Alternatif çevre yolumuzun ikinci etabına başladık. Bu bağlantı güzergâhı sayesinde şehir içi ulaşımımız daha düzenli ve konforlu hale gelecek. Hedefimiz, Sorgun’u trafiği daha rahat, yaşam standardı daha yüksek bir ilçe yapmak. Çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Sorgun’da trafik yükünü azaltan, hemşehrilerimizin günlük hayatını kolaylaştıran projelerimizi kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceğiz.”