Yozgat, Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde bulunan tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü bir şehirdir. 72 farklı noktayla Yozgat'ın zengin kültürel mirasını keşfetmeye hazır mısınız?
TARİH VE DOĞA HARİKASI YOZGAT
Yozgat, geçmişte "Bozok" olarak bilinen ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir şehirdir. Tarih meraklıları ve doğa tutkunlarını kendine çeken Yozgat, doğa yürüyüşleri, tabiat parkları, milli parklar ve kanyonlarla dolu etkileyici doğal güzelliklere sahiptir.
TARİHİ VE KÜLTÜREL ZENGİNLİKLER
Yozgat, müzeleri, göz alıcı camileri ve tarihi konaklarıyla dolu bir şehirdir. Her köşesi farklı bir tarihî hikaye barındırır ve ziyaretçilerini keşiflere davet eder. Tarih, kültür ve doğa tutkunları için ideal bir destinasyondur.
YOZGAT'TA GÖRÜLMESİ GEREKEN YERLER
Çamlık Milli Parkı
Yozgat Sarıkaya Kaplıcaları
Kazankaya Kanyonu (Kazankaya Vadisi)
Sarıkaya Roma Hamamı
Kerkenes Harabeleri (Kayıp Şehir Pteria)
Çapanoğlu Camii
Yozgat Saat Kulesi
Çeşka Yeraltı Şehri
Gedikhasanlı Şakir Efendi Türbesi
Akdağmadeni Kilisesi
Yozgat Müzesi
Tavium Antik Kenti
Yozgat Bilal Şahin Külliyesi
Akdağmadeni Muşalikalesi
Bozok Yaylası
Karabıyık Köprüsü
Cehirlik Yaylası
Yozgat Askerlik Şubesi
Osmanpaşa (Emirci Sultan) Türbesi
Sorgun Karakız Ve Kazankaya Hitit Heykel Atölyeleri
Nizamoğlu Konağı
Paşaköy Kasabası Tokmak Hasan Paşa Camii
Yusuf Karslıoğlu Konağı
Akdağ Madeni Eski Cezaevi - Tiftik Han
Çadırhöyük - Peyniryemez Köyü
Akdağmadeni İstanbulluoğlu Camii
Akdağmadeni Kadıpınarı Yaylası
Sorgun Salih Paşa Camisi
Başçavuş Camii
Çandır Şah Sultan Hatun Türbesi
Şefaatli Tren İstasyonu Binası
Şeyh Hacı Ahmet Efendi Camii
Fatih Camii
Şebekpınarı Yaylası
Büyüknefes Köyü Çeşmesi
Sorgun Garipler Köyü Kilisesi
Sorgun Hapisboğazı Hitit Heykel Atölyesi
Tuzla Köprüsü
Çekerek Şehitler Anıtı
Akçakale
Çapanoğulları Aile Türbesi
Yozgat Lisesi
Hamidiye Saatli Çeşmesi
Çayıralan Çerkez Bey Türbesi
Çandır Şahruh Bey Mescidi
Hayri İnal Konağı
Akdağmadeni Eski Askerlik Şubesi
Saraykent Yılan Boynu Tepesi
Yahyasaray Yaylası / Sırıklı Yaylası
Şefaatli “Koşa Köprüsü”
Çapanoğlu Çifte Hamamı / Çarşı Hamamı
Musa Ağa Camii
Saray Çapanoğlu Camii
Miralay Şerif Bey Konağı / Sakarya İlkokulu
Kayyımzade Camii
Akdağmadeni Sağlık Ocağı / Küpçüoğlu Evi
Çınçınlı Sultan Hanı / Eski Han
Cumhuriyet İlkokulu / Bozok Üniversitesi Rektörlük Binası
Kemer Köprü
Akdağmadeni PTT Binası
Cevahir Ali Efendi Camii
Akdağmadeni Ortaokulu
Şeh Necdi Mescidi
Hacı Ozan Evi
Tek Kemerli Köprü
Akdağmadeni Ziraat Bankası
Tekke Arap Dede Camii
Nakıpzade Camii
Salim Korkmaz Konağı
Hisarbeyli Yaylası / Yoğurt Yurdu Yaylası
Muteber Divanlıoğlu Konağı
Çekereksu Hanı